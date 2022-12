Windows 11 (build 22621.1037 et 22623.1037) atteint le canal Insider Beta

Après la version de la semaine dernière, vient la dernière mise à jour de l’année pour les utilisateurs du canal Windows Insider Beta. Dans ce cas, il s’agit de la mise à jour 22621.1028 et 22623.1028, où elles n’apportent pas de nouvelles nouvelles et n’apportent que de nouvelles corrections de bugs aux fonctions existantes.

Build 22623.1037 = Nouvelles fonctionnalités activées par défaut.

Build 22621.1037 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Annonce de Windows 11 Insider Preview Build 22621.1037 et 22623.1037 https://t.co/HvL0xOfJUb —Blogs Windows (@windowsblog) 15 décembre 2022

Quoi de neuf dans la build 22623.1037

Améliorations de l’accès vocal

L’accès vocal est désormais plus flexible, prenant en charge l’interaction avec les contrôles de l’interface utilisateur qui ont des noms différents, tels que :

Les noms qui contiennent des chiffres, par exemple dans l’application Calculatrice, où vous pouvez désormais dire directement « Appuyez sur 5 ».

Noms sans espace entre eux ; Par exemple, dans Excel, dans l’onglet Insertion, vous pouvez interagir directement avec les contrôles de l’interface utilisateur tels que « Tableau croisé dynamique » et « Graphique croisé dynamique » en disant « cliquez sur Tableau croisé dynamique » ou « cliquez sur Graphique croisé dynamique ».

Éléments avec des caractères spéciaux, par exemple des éléments tels que « Bluetooth et appareils » ou « Accès commuté ». Vous pouvez maintenant dire « cliquez sur Bluetooth et les appareils » ou « cliquez sur numérotation » et interagir avec ces commandes de l’interface utilisateur.

Ils ont amélioré l’expérience de défilement horizontal, car il est désormais possible de faire défiler vers les extrémités gauche et droite d’une page, et vous pouvez effectuer un défilement continu gauche/droite similaire à ce qui existe déjà dans l’expérience de défilement vertical.

Ils ont également ajouté la prise en charge des contrôles de l’interface utilisateur tels que les commandes de rotation, les manettes et les boutons partagés, vous permettant d’interagir avec ces contrôles avec la commande « clic » ou via des superpositions de nombres. Les commandes qui déplacent le curseur dans une zone de texte sont maintenant exécutées instantanément, et les problèmes avec les commandes d’accrochage qui font défiler une fenêtre vers la gauche ou vers la droite ont été corrigés.

Modifications et améliorations pour les versions 22621.1037 et 22623.1037

Rechercher dans la barre des tâches

Dans cette version, ils continuent de tester différents traitements pour l’apparence de la recherche dans la barre des tâches. Ils sont impatients de connaître votre avis à ce sujet, ils vous demandent donc de nous faire part de vos commentaires via le hub de commentaires. Les utilisateurs enregistrés qui ont cette expérience pourront modifier le traitement de la recherche sur la barre des tâches dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Éléments de la barre des tâches.

Corrections de la version 22623.1037

Barre des tâches et barre d’état système

Les icônes de paramètres rapides de la barre des tâches lors de l’utilisation d’un lecteur d’écran ont été mises à jour de sorte que si vous concentrez votre attention sur chacune des icônes, les mots « état du système » ne sont plus inclus, et à la place, seule l’icône correspondante est indiquée ( par exemple, au lieu de « état du volume système », seul « volume » est indiqué).

Correction d’autres plantages d’explorer.exe liés aux modifications récentes de la barre des tâches.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème qui empêchait le Gestionnaire des tâches de répondre lors de l’utilisation de la zone de recherche en haut du Gestionnaire des tâches.

Correctifs pour Build 22621.1037 et Build 22623.1037

Correction d’un problème connu pouvant affecter le Gestionnaire des tâches.

Certains éléments de l’interface utilisateur (UI) peuvent apparaître dans des couleurs inattendues. Certaines parties de l’interface peuvent ne pas être lisibles. Ce problème peut se produire si « Choisissez votre mode » a été défini sur « Personnalisé » dans la section Personnalisation > Couleurs des Paramètres.

Correction d’un problème qui pouvait affecter le déchiffrement de l’interface de programmation d’application de protection des données (DPAPI). Le déchiffrement de la clé privée d’un certificat peut échouer. Pour cette raison, le réseau privé virtuel (VPN) et d’autres authentifications basées sur des certificats 802.1 peuvent échouer. Ce problème peut être dû au chiffrement de la clé principale DPAPI avec une valeur incorrecte.

Problèmes connus

Rechercher dans la barre des tâches

La zone de recherche de la barre des tâches peut ne pas s’afficher correctement et des artefacts visuels peuvent apparaître.

Le Gestionnaire des tâches