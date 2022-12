Ce casque de moto est intelligent : il possède une caméra intégrée et vous avertit des radars

L’australien Forcite a développé un casque de moto intelligent capable de signaler les dangers et les indications routières, mais aussi d’enregistrer des vidéos grâce à une caméra vidéo intégrée. Nous l’avons essayé en avant-première.

« Police devant ». La première notification de ce genre est un peu inconfortable : comme la voix m’avertit, une petite bande de LED positionnée juste à la limite de ma vision périphérique se met à clignoter en rouge et bleu. Je regarde autour de moi, mais je ne vois aucune voiture de police, du moins jusqu’à quelques centaines de mètres plus loin : elle est là, cachée derrière un feu rouge. Le casque avait raison. Ce qui est étrange, c’est justement ceci : j’ai été prévenu de la présence de la patrouille par un casque intelligent, le MK1S de Forcite, une société australienne qui s’est fixé pour objectif de créer un casque de moto intelligent. Nous l’avons essayé en le mettant à l’épreuve en ville et au-delà.

Il y a trois piliers de ce casque : l’audio Harman Kardon, le système d’indication LED et la caméra vidéo intégrée dans la mentonnière. Le tout enfermé dans une coque entièrement en carbone avec des finitions certainement pas les dernières à arriver sur le marché et avec une ligne épurée et captivante, surtout lorsqu’elle est associée à l’excellente visière fumée avec revêtement semi-miroir. Il existe deux tailles de coque disponibles, qui sont cependant associées à de multiples doublures internes qui permettent de personnaliser l’ajustement du casque qui, heureusement, est bien en place et surtout capable de bien isoler notamment la partie inférieure, empêchant l’air d’entrer et résultant chaud en hiver et silencieux. La respirabilité est assurée par les 8 entrées d’air réglables, bien positionnées sur la surface en carbone.

Mais venons-en aux points clés de ce Forcite : les technologies. Le système de navigation est certainement l’élément qui attire le plus l’attention (littéralement) en conduisant. Il s’agit d’une bande LED multicolore capable de fournir différents types d’indications : pendant la navigation, une LED verte de droite à gauche ou vice versa indiquera dans quelle direction tourner, tandis qu’une combinaison de clignotements et de couleurs indiquera la présence de dangers tels que des accidents , trafic ou radars. Le tout mis à jour en temps réel grâce à l’application qui représente le cerveau pensant de l’expérience pour le casque. C’est à partir de là que la navigation doit commencer et il est possible de gérer la batterie, les mises à jour et tous les réglages du casque. Ici, dans ce cas, il y a quelques petites astuces qui aideraient à mieux gérer le casque, par exemple en lui faisant annoncer le pourcentage de batterie lorsqu’il s’allume, comme cela se produit déjà dans d’autres casques, ou en avertissant de la présence d’une mise à jour via une notification. sur le smartphone. Pour le moment, cependant, pour contrôler tous ces aspects, vous devez ouvrir l’application.

Pour contrôler le casque en roulant, il n’y a cependant pas de manette classique à accrocher sur le côté de la coque (élément critique qui pourrait créer de sérieux problèmes en cas de chute), mais une manette spéciale à positionner sur le guidon du vélo. De là, vous pouvez écouter de la musique, gérer le volume, répondre aux appels, utiliser l’assistant vocal, répéter les instructions et démarrer l’enregistrement vidéo. Ce dernier est le fleuron de la proposition, car il repose sur une caméra vidéo intégrée sur la mentonnière qui permet d’enregistrer vos balades à moto en full HD à 60 FPS. La qualité, également grâce au capteur Sony, est excellente et elle est particulièrement surprenante la nuit, lorsque la lumière est très faible. Même dans ce cas, les prises de vue grand angle tiennent très bien et sont tout à fait utilisables, notamment pour les contenus sociaux. Toutes les vidéos sont enregistrées sur une carte microSD qui, grâce à un câble spécial inclus dans le package, peut être téléchargée directement sur le smartphone. L’enregistrement est démarré et arrêté en appuyant sur un bouton du contrôleur et est indiqué par un motif rouge sur la LED.

La caméra vidéo est une commodité que tous les motards qui se sont retrouvés à monter GoPro sur leurs casques connaissent bien ; savoir que vous l’avez toujours à disposition est une aubaine, surtout parce qu’elle peut effectivement être utilisée comme une dash cam en activant un mode qui démarre l’enregistrement à chaque fois que vous allumez le casque, puis écrase les fichiers au fur et à mesure que la carte se remplit. Évidemment, il faut tenir compte du fait que la batterie, notamment lors de l’enregistrement, chute : on parle de 4 heures de prise de vue en continu avant de décharger complètement le casque. La recharge s’effectue ensuite via un simple câble USB-C. Dernière curiosité concernant les batteries : pour éviter les problèmes elles sont en céramique et en cas de choc elles s’effritent pour ne pas représenter de danger pour le pilote. Toute cette technologie ne pèse même pas si haut – 1,5 kilogramme.

Ce qui est élevé, c’est le prix : 1 299 euros, qui grimpe dans le cas d’une visière fumée. Un Pinlock 120, l’outil pour éviter la formation de buée, est déjà inclus. Bien sûr, il faut tenir compte du prix d’un casque en carbone, auquel s’ajoutent un système audio et une caméra vidéo. Si vous additionnez toutes les options, vous arrivez à un chiffre similaire mais sans l’intégration complète des systèmes et sans l’indication LED. Pour le moment, cependant, l’arrivée de Forcite est sur la pointe des pieds : en Europe, l’Italie est l’un des pays où l’entreprise testera sa présence avec un nombre limité de casques pouvant être achetés sur le site Web.