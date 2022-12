Twitter n’est plus un réseau social, c’est le royaume d’Elon Musk : les journalistes qui le critiquent sont bloqués

Elon Musk a suspendu les comptes de nombreux journalistes qui ont couvert son histoire. L’accusation officielle est celle d’avoir divulgué des informations personnelles à son sujet, le risque est que cette décision inaugure une nouvelle ère pour le réseau social.

Ryan Mac, journaliste du New York Times, journaliste de CNN Donie O’Sullivan, journaliste du Washington Post Drew Harwell, journaliste de The Intercept Micha Lee, journaliste de Mashable Matt Binder. Tout le monde sur cette liste, ainsi que d’autres publications indépendantes ou mineures, ont deux choses en commun. La première est qu’il s’agit de journalistes qui traitent de la technologie, notamment des événements concernant Elon Musk. La seconde est qu’ils ont été suspendus par Twitter.

Tout s’est passé dans les dernières heures. Et tout est parti d’un autre compte suspendu : @ElonJet, le compte créé par Jack Sweeney dans lequel les mouvements du jet privé d’Elon Musk étaient suivis. Après l’interdiction de Twitter, Sweeney avait créé d’autres comptes sociaux pour publier son suivi. Selon les accusations de Musk, les journalistes bloqués par Twitter auraient diffusé des liens faisant référence aux nouveaux projets de Sweeney, et donc aux nouveaux canaux sur lesquels suivre les déplacements de Musk.

Qu’est-ce que le Doxing, le nouveau combat d’Elon Musk ?

Si vous faites défiler le flux d’Elon Musk, vous verrez un mot utilisé très souvent par l’homme le plus riche du monde. C’est le « doxing », un terme qui définit la pratique consistant à diffuser en ligne les informations personnelles d’un utilisateur. Elon Musk a accusé Jack Sweeney de doxing et a précisé que toute personne pratiquant le doxing serait suspendue de Twitter. À votre discrétion.

Évidemment, ce genre de position est difficile à interpréter. Twitter n’est pas un réseau social où les souvenirs de famille sont partagés, beaucoup tourne autour des tendances, des nouvelles et des événements. Qu’est-ce que le doxing et qu’est-ce que l’information ? C’est une question que l’un des journalistes interdits, Drew Harwell du Washington Post, a posée à Musk lui-même dans un espace Twitter.

Grâce à un bug dans le système, les comptes suspendus peuvent toujours participer à Space, la fonction Twitter calquée sur ClubHouse où les conversations audio peuvent être partagées. Ainsi Drew Harwell a pu raconter son interdiction dans un Espace créé par Katie Notopoulos, une journaliste de BuzzFeed. Ici Elon Musk est intervenu directement, une entrée avec une jambe droite pour dire : « Dox, fais-toi suspendre. Fin de l’histoire, c’est tout. »

L’enquête pour réhabiliter les journalistes

Ces derniers mois, le découpage des articles qui racontent l’histoire de Musk a pris une tournure très critique dans la presse américaine. Cela n’a pas amélioré les relations entre l’entrepreneur et la presse et il est donc peu probable que la décision de fermer les comptes de ces journalistes soit liée uniquement au problème du doxing.

Après l’interdiction, le nouveau PDG de Twitter a publié une enquête dans laquelle il demandait à ses abonnés quand il devrait restaurer les comptes suspendus. Dans la première enquête, il y avait quatre options au choix : « Maintenant, demain, dans sept jours, dans plus de temps ». Avec un demi-million de voix, l’option « Maintenant » l’a emporté. Pas content du résultat, Musk a proposé un nouveau sondage avec deux options : « Maintenant » et « Dans sept jours ». Là aussi, avec un million et demi de voix, l’option « Maintenant » l’a emporté.