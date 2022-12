Skype reçoit une grosse mise à jour avec un nouveau design

Skype a vécu dans l’ombre de Teams pour Microsoft pendant des années. La coqueluche de Microsoft a été au centre de toutes les attentions et Skype a peu à peu perdu des utilisateurs tant en sa faveur qu’en celle d’autres produits concurrents comme Zoom.

Cependant, si Microsoft a montré quelque chose ces dernières années, c’est qu’il n’est pas disposé à laisser mourir Skype si facilement. Année après année, ils annoncent de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme et maintenant, juste avant la fin de l’année, ils l’ont encore fait. Ceux de Redmond ont annoncé une belle mise à jour qui s’accompagne d’une belle refonte.

Quoi de neuf sur Skype ?

Un design moderne, personnalisable et identitaire

L’équipe Skype a souhaité renouveler l’esthétique de ses applications mobiles de fond en comble. Ils affirment qu’avec cette mise à jour, l’objectif est double : renouveler l’apparence et embrasser son histoire en utilisant ses éléments les plus caractéristiques. Les icônes et les nuages ​​animés de Skype seront une constante dans toute l’application.

L’autre élément fondamental de cette refonte est la personnalisation. Lorsque nous choisissons un thème, la couleur sera également appliquée à l’en-tête de l’application et aux bulles de chat. Les thèmes peuvent être configurés à partir de Paramètres > Apparence > Choisissez un échantillon de couleur que vous aimez. On peut même utiliser le « thème classique » bleu de Skype !

Une nouvelle expérience d’appel sur les téléphones

Tout comme ils l’ont fait l’année dernière en nous apportant une nouvelle expérience d’appel pour les applications de bureau Skype et le Web, ils font maintenant la même chose pour les applications mobiles.

Nous pouvons maintenant profiter du thème clair, ainsi que de beaux arrière-plans pour les participants sans vidéo. Certaines améliorations techniques ont également été apportées pour augmenter la stabilité et les performances des appels vidéo.

De plus, ils soulignent que dans un avenir proche, il sera beaucoup plus facile d’avoir à portée de main toutes les commandes et actions dont vous avez besoin lors d’un appel vidéo sur votre téléphone mobile. La vidéo évoluera de manière transparente, quel que soit le nombre d’amis et de membres de votre famille qui participent à l’appel. D’une simple pression, vous profiterez de l’appel vidéo en plein écran et masquerez facilement toutes les commandes d’appel pour profiter de l’appel lui-même.

fil d’actualité personnalisé

Microsoft s’engage pleinement à promouvoir l’utilisation de Bing et de MSN. Les widgets de Windows 11 en étaient une bonne preuve et il semble maintenant que ce soit au tour de Skype. À partir de cette mise à jour, l’onglet Aujourd’hui verra gratuitement des articles et des histoires personnalisés provenant de sources fiables du monde entier.

Traduction de l’appel en temps réel

Skype veut faciliter la communication entre les personnes du monde entier, en détruisant les barrières linguistiques. Pour cela, ils ont construit un outil basé sur l’intelligence artificielle qui sera présent dans nos appels pour traduire nos paroles dans la langue du destinataire en temps réel… simulant notre propre voix !