Valve met en lumière les futurs plans matériels, y compris une révision de Steam Deck

Quelque chose à espérer: Valve a confirmé il y a des mois que d’autres versions du Steam Deck finiraient par arriver, mais n’ont fourni aucun détail sur la manière dont elles différeraient du modèle de première année de la société. Nous avons maintenant plus d’informations sur la façon dont Valve prévoit d’améliorer son hardware dans les futures itérations.

Dans une interview avec The Verge, Valve a fait la lumière sur ses prochaines étapes pour Steam Deck, SteamOS et d’autres projets. La société est même intervenue sur les récents ordinateurs portables concurrents et son projet malheureux « Steam Machines ».

Les utilisateurs ne devraient pas s’attendre à un « Steam Deck 2 » beaucoup plus puissant de si tôt. Au lieu de cela, la prochaine version de l’ordinateur de poche de Valve pourrait être une mise à niveau légère similaire au modèle OLED de la Nintendo Switch. Les concepteurs de Steam Deck, Lawrence Yang et Pierre-Loup Griffais, ont déclaré qu’ils souhaiteraient un nouveau modèle doté d’un meilleur écran et d’une autonomie de batterie plus longue.

Valve préfère garder le profil hardware du Steam Deck cohérent pour faciliter les choses pour les utilisateurs et les développeurs. Griffais a déclaré que maintenir la plate-forme liée à un niveau de performance cohérent aidera les utilisateurs à gérer les attentes et aidera les développeurs à optimiser le hardware.

Griffais pense que la configuration actuelle du Steam Deck sera probablement la meilleure qu’un système portable puisse atteindre pendant un certain temps. D’autres sociétés ont récemment introduit des PC de jeu portables – certains un peu plus puissants que ceux de Valve – mais elle pense que son TDP de 8 à 12 W est actuellement le meilleur équilibre entre performances et autonomie de la batterie.

La société souhaite également laisser d’autres fournisseurs de PC portables utiliser ou bifurquer le système d’exploitation du Steam Deck. En juillet, GPD a affirmé que Valve l’avait contacté au sujet de l’intégration de SteamOS dans le GPD Win Max 2. La politique pourrait se transformer en une deuxième tentative de Steam Machines axée sur les ordinateurs de poche.

Valve a précédemment tenté d’introduire une gamme de PC pré-construits de divers fournisseurs pour les salons, accompagnés du contrôleur Steam et d’une première version de SteamOS. Cependant, l’effort a été infructueux. Valve peut aider d’autres entreprises à proposer des solutions alternatives à l’idée maintenant que le Steam Deck a réussi là où les Steam Machines ont échoué.

Ces alternatives n’ont pas non plus besoin d’être des ordinateurs de poche. Bien que Valve n’ait pas de plans avancés pour une nouvelle machine à vapeur, il expérimente des options axées sur la télévision. La société n’est pas contre le fait de laisser d’autres fournisseurs appliquer le travail qu’il a effectué sur l’interface utilisateur de Steam Deck aux boîtiers TV.

Parmi les autres améliorations que Valve envisage pour les futurs decks, citons la simplification du remplacement de la batterie, la correction du décalage audio Bluetooth, l’obtention de jeux qui utilisent l’anti-triche sur Steam Deck, et plus encore. La société prévoit également de proposer un mélangeur audio afin que les utilisateurs puissent mieux gérer l’audio du jeu, l’audio du chat et la musique.

La possibilité de partager des profils d’alimentation, qui permettent aux utilisateurs de régler la fréquence, le taux de rafraîchissement et la puissance du GPU de l’ordinateur de poche sur une base par jeu, pourrait également éventuellement arriver. Malheureusement, il n’y aura probablement pas de moyen de partager les paramètres graphiques du jeu.

Valve prévoit également de faire un suivi du Steam Controller, qu’il a cessé de produire en 2019. La société est actuellement trop occupée à travailler sur le Steam Deck mais cherche une opportunité de revoir le Steam Controller.