Teslas sera mis à jour avec des milliers de jeux vidéo : mais sera-t-il vraiment possible de jouer en voiture ?

La société dirigée par Elon Musk a annoncé le début de la collaboration avec Steam, l’une des plateformes de jeux vidéo les plus importantes du secteur.

Avec la mise à jour des fêtes publiée ces dernières heures, Tesla a ajouté un certain nombre de nouvelles possibilités à son système de divertissement. Sur l’écran géant situé au centre du tableau de bord de ses modèles, il sera possible d’accéder à Stream, l’une des plateformes de jeux vidéo les plus importantes. Cette mise à jour ouvre l’accès à des milliers de jeux qui peuvent être joués avec une manette connectée sans fil.

Seuls les modèles les plus récents pourront profiter de cette mise à jour : Steam sera en effet disponible sur les Model S et Model X vendues en 2022 avec au moins 16 Go de Ram. La vidéo promotionnelle montre une Tesla dans laquelle un homme au volant joue à Cyberpunk 2077, l’un des titres phares distribués par Steam. Outre l’accès à la plateforme de jeux vidéo, la société dirigée par Elon Musk a également annoncé une collaboration avec Apple Music.

Quand est-ce que tu joues aux jeux vidéo en voiture ?

Ajouter des milliers de jeux vidéo à un véhicule où vous devez faire attention à la route ne ressemble pas exactement à l’idée la plus sûre de l’histoire des transports. Le choix de Tesla, cependant, doit être lu d’une autre manière.

Les jeux vidéo, ainsi que la possibilité de diffuser des films, doivent être utilisés lorsque la voiture est garée. De cette façon, ils deviendraient un excellent moyen de passer les pauses nécessaires à la recharge ou de passer une soirée dans la voiture dans un parking suggestif de style drive-in.

Le plan de seconde lecture concerne l’avenir : en effet, Tesla vise à rendre la conduite des véhicules de plus en plus autonome. Ce processus se déroule par étapes et disposer d’un bon système de divertissement embarqué pourrait devenir indispensable lorsque la présence du conducteur n’est plus nécessaire pour conduire une voiture d’un point de départ à un point d’arrivée.