Pocketbook : C'est La Meilleure Liseuse Pour Vous

Avec un très bon lecteur de livres électroniques, vous pouvez transporter votre bibliothèque légèrement avec vous – et lire aussi détendu qu’un vrai livre. Amazon et Tolino dominent le marché, mais le fabricant PocketBook contrecarre cela avec des appareils haut de gamme. Nous comparons trois appareils du fabricant : PocketBook Era, InkPad 3 Pro et InkPad Color.

Contenu:

Ceci est important lors de l’achat d’une liseuse

Le créneau des gadgets des lecteurs de livres électroniques est devenu un marché de masse au cours des 10 dernières années. Qu’il s’agisse de Tolino, Kindle ou PocketBook : de nombreux lecteurs passent d’arbres imprimés morts à des lecteurs légers et peu encombrants.

Ceux-ci vous permettent d’emporter d’innombrables titres avec vous en vacances au lieu de seulement quelques livres. Ou pour télécharger rapidement un fichier PDF et le lire comme s’il avait été imprimé, y inscrire des notes ou marquer des passages – sans d’abord rechercher le désordre dans l’imprimante. Surfer sur le Web est maintenant aussi assez facile pour les lecteurs high-tech.

Les bonnes liseuses devraient convaincre par l’écran, la batterie, la mobilité (y compris la protection contre l’eau et la poussière) ainsi qu’une grande variété de formats et une option de livre audio en option.

Affichage – ils sont tous nets

Tous les lecteurs de livres électroniques partagent la base technologique de l’affichage à encre électronique. Cette encre électronique rend le contenu presque comme s’il était imprimé sur du papier et décharge à peine la batterie. Le plus gros inconvénient est le temps de réponse lent, ce qui complique la rotation des pages et la navigation.

A gauche le nouveau PocketBook Era avec des boutons sur le côté. A droite, l’InkPad 3 Pro avec une mise en page classique.

Qu’il s’agisse d’un appareil d’entrée de gamme ou d’un modèle de luxe à prix élevé : ils disposent tous d’un écran haute résolution. La résolution du PocketBook InkPad 3 Pro est presque identique à celle du tout nouveau PocketBook Era. Il faudrait chercher les différences avec une loupe, littéralement. Tous les lecteurs de livres électroniques affichent le contenu du texte et des images dans des nuances de gris.

Le PocketBook InkPad Color et une poignée d’autres lecteurs électroniques, d’autre part, sont capables d’afficher des couleurs. Ceci est rendu possible par un deuxième écran qui se trouve au-dessus de l’écran noir et blanc. Ne vous attendez pas à des couleurs vives comme une bande dessinée imprimée. La palette de couleurs avec un maigre 4 096 nuances est tout simplement trop étroite pour cela. Mais c’est certainement suffisant pour parcourir rapidement une bande dessinée numérique ou un livre de référence richement illustré.

Le PocketBook InkPad Color affiche également les couleurs – mais ne vous attendez pas à un festival de couleurs vives. (Photo: Pocket Book)

Les lecteurs de livres électroniques se présentent sous la forme pratique d’un livre de poche. La diagonale de l’écran est comprise entre 6 pouces et 8 pouces, avec quelques valeurs aberrantes au-dessus et en dessous. L’InkPad 3 Pro de Pocketbook mesure 7,8 pouces de diagonale, l’Era mesure 7 pouces et l’InkPad Color mesure « seulement » 6 pouces.

Outre la taille, le trio se différencie également au niveau de la vitesse d’affichage. Les écrans e-ink paient leur faible consommation d’énergie avec un retard important lors du changement de page et de la navigation. C’est particulièrement gênant au début lorsqu’on est habitué à la vitesse d’affichage d’un smartphone.

Après tout, il se passe juste assez de choses sur ce front pour que les écrans deviennent plus réactifs chaque année. Le tout nouveau PocketBook Era a un temps de commutation 20 % plus rapide que les deux autres modèles, ce qui fait toute la différence.

Batterie – Coureur d’endurance en mode économique

Combien d’heures la liseuse dure-t-elle avec une seule charge de batterie ? Selon le type et la fréquence d’utilisation, des mois sont possibles dans le meilleur des cas ! C’est grâce à l’écran E-Ink déjà mentionné. Cela ne nécessite de l’électricité qu’une seule fois pour afficher le contenu. Après cela, la consommation d’énergie tend vers zéro. Étant donné que seuls les changements de page et le contenu de l’écran nouvellement chargé consomment de l’énergie, les fabricants indiquent par conséquent la durée d’exécution dans les changements de page. Un PocketBook peut afficher environ 30 000 tours de page avant de devoir être branché pendant une heure ou deux.

Si vous utilisez les fonctionnalités des liseuses modernes et que vous lisez des livres audio ou que vous les lisez à l’aide de la fonction de synthèse vocale, la durée de vie de la batterie diminue considérablement. La lecture a tout de même duré 10 à 12 bonnes heures. Ceci s’applique également au PocketBook InkPad 3 Pro, InkPad Color et Era.

mobilité et ergonomie

Les livres imprimés tiennent généralement bien dans la main et défient le sable de la plage ainsi que les éclaboussures d’eau ou autres saletés. Vous pouvez les plier, les rouler ou les ouvrir à votre guise.

La plupart des PocketBooks placent les boutons sous l’écran. (Photo: Pocket Book)

Ce n’est pas possible avec les lecteurs de livres électroniques, mais ils tiennent généralement bien dans la main. Des conceptions très différentes se sont imposées ici – de manière analogue à différents formats de livres. PocketBook InkPad 3 Pro et InkPad Color utilisent un format portrait classique avec un écran tactile au milieu et des commandes sur le bord inférieur de l’écran.

L’ère est représentative de l’autre grande école de design et bride les boutons de commande sur le côté. Ainsi, vous pouvez tenir et naviguer dans le lecteur comme un livre de poche ouvert d’une seule main. Étant donné que l’appareil reconnaît la manière dont vous le tenez, la navigation latérale convient aussi bien aux utilisateurs gauchers qu’aux droitiers.

Le Pocketbook Era met les commandes de côté. (Photo: Pocket Book)

Celui qui vous convient le mieux est une décision individuelle. Mais ce que les lecteurs doivent apporter avec eux, c’est une protection contre la poussière et l’eau (éclaboussures) afin que vous puissiez les lire n’importe où. Du trio PocketBook, l’InkPad 3 Pro et l’Era sont certifiés en conséquence. Cependant, l’InkPad Color ne dispose pas de cette fonctionnalité. Un coup d’œil à la fiche technique vous indique quelle protection les liseuses offrent.

Vous y trouverez également des informations sur le poids. Le PocketBook Era, avec son châssis en métal et sa grande batterie, pèse 228 grammes, soit un peu plus que l’InkPad 3 Pro (225 grammes) et nettement plus que le modèle Color (160 grammes).

Variété de formats – Beaucoup contre Kindle

Attention lors de l’achat d’un Kindle ! Les liseuses électroniques d’Amazon sont populaires en tant que chiens de tête parce qu’elles sont techniquement matures et relativement peu coûteuses. Avec un Kindle, cependant, vous êtes lié à la boutique Kindle d’Amazon pour les achats de livres électroniques.

La concurrence leurre avec une variété de formats nettement plus grande. De l’Epub ouvert ou protégé par DRM au PDF et Word au Html et Mobi. Seules très peu de liseuses ne provenant pas d’Amazon avalent le format Kindle. Il existe des solutions de contournement pour obtenir le format propriétaire d’Amazon sur PocketBook and Co. – mais la manière n’est pas confortable.

Les boutiques de livres électroniques gratuits offrent un plaisir de navigation pour presque tous les lecteurs électroniques courants. (Image : ebook.de)

Génial : de plus en plus de lecteurs de livres électroniques sont compatibles avec Onleihe, c’est-à-dire qu’ils prennent en charge le prêt de livres numériques de la bibliothèque municipale. PocketBook a même réservé son propre élément de menu dans le système à cette fin.

Livre audio – quand le livre commence à bavarder

PocketBook InkPad 3 Pro, InkPad Color et Era peuvent lire des fichiers audio. Bien sûr, ceux que vous téléchargez gratuitement sur Internet au format MP3 (comme notre Euronics Trendcast) ou que vous avez achetés en tant que livre audio. Les nouveaux modèles haut de gamme tels que le PocketBook Era lisent également à voix haute les livres électroniques standard. Cela fonctionne avec une voix AI préchargée – parfois plus, parfois moins bien.

Il existe également des différences dans la sortie audio. PocketBook InkPad 3 Pro et InkPad Color envoient le signal audio aux écouteurs Bluetooth, l’Era utilise un haut-parleur intégré comme alternative à la connexion Bluetooth.

Et quel est le meilleur PocketBook actuellement ?

Le meilleur lecteur de livres électroniques n’existe pas, c’est la vérité. Cependant, une grande variété d’appareils s’est imposée dans le créneau, ce qui offre un modèle adapté à tous les besoins des lecteurs.

Ce qui s’applique à PocketBook s’applique à presque tous les fournisseurs : les différents modèles sont conçus pour différents types de lecteurs. Tout comme certains préfèrent un livre à couverture rigide à un livre de poche ou vice versa.

Il n’y a donc qu’un seul conseil : le mieux est de chercher les PocketBooks chez votre revendeur Netcost-security.fr et de comparer les avantages et les inconvénients des modèles respectifs.