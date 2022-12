Oppo dévoile Find N2 et Find N2 Flip pour concurrencer les rivaux de Samsung

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Samsung est peut-être en tête du peloton en matière de téléphones pliables et rabattables, mais Oppo cherche à défier le géant coréen avec ses nouveaux Find N2 et Find N2 Flip, qualifiant le premier de « téléphone pliant horizontalement le plus léger de l’industrie ».

L’Oppo Find N original est arrivé l’année dernière en tant que rival du Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Son successeur, affrontant l’excellent Galaxy Z Fold 4, réduit l’épaisseur et le poids de son prédécesseur. À 233 g, il est 30 grammes plus léger que l’appareil de Samsung ; il existe des versions blanc mat et vert menthe qui pèsent 4 grammes de plus en raison de leur dos en verre.

Comme le Z Fold 4, le Find N2 est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il dispose d’un écran interne de 7,1 pouces (rapport 9: 8,4, 1 792 x 1 920) et d’un écran externe de 5,54 pouces, tous deux avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également livré avec une charnière de flexion de deuxième génération qui est plus petite que la version de première génération avec moins de versions (100, contre 138). Une autre similitude avec le téléphone de Samsung est le pli moins visible. Il dispose également d’un châssis en fibre de carbone pour réduire le poids.

La durabilité est souvent une préoccupation dans les pliables, mais Oppo affirme que le Find N2 peut supporter plus de 400 000 plis, ou 100 000 plis à 50 °C (122 °F) / jusqu’à -20 °C (-4 °F). Il a également survécu à un test de chute de 1,2 mètre, apparemment.

Côté caméra, le Find N2 contient trois tireurs principaux et deux caméras selfie. Il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels f/1.8 avec stabilisation optique, un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels f/2.2 et un téléobjectif de 32 mégapixels f/2.2 à l’arrière. La couverture et les caméras selfie intérieures ont des capteurs de 32 mégapixels. Le système de caméra est alimenté par le propre MariSilicon X d’Oppo et a été co-développé avec Hasselblad, ce qui lui permet de capturer des vidéos 4K ultra nocturnes et des vidéos 4K ultra HDR.

Ailleurs, le système de charge de 67 W peut atteindre 37 % en 10 minutes et recharger complètement le téléphone en 42 minutes. Il est également livré avec 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1.

Oppo a également dévoilé le Find N2 Flip pour défier le Samsung Galaxy Z Flip 4. Son écran externe de 3,26 pouces serait le « plus grand écran de couverture de tous les appareils à rabat », tandis que la batterie de 4 300 mAh serait également la plus grande de tous les appareils. ce design (form factor).

Le N2 Flip est doté d’un processeur MediaTek Dimensity 9000+ avec des caméras principales de 50 mégapixels f/1.8, 8 mégapixels f/2.2 ultra-larges et 32 ​​mégapixels f/2.4 orientées vers l’avant.

Le modèle Find N2 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage coûte 7 999 yuans (environ 1 150 $), tandis que le modèle avec 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage coûte 8 999 yuans (environ 1 290 $). Le Find N2 Flip commence à 5 999 yuans (860 $) avec 8 Go de RAM / 256 Go de stockage, atteignant 6 999 yuans (1 000 $) pour 16 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Le Find N2 sera lancé en Chine le 23 décembre. Le Find N2 Flip suivra le 30 décembre. Oppo a déclaré que le Find N2 Flip arriverait sur les marchés internationaux, mais la société décide toujours si son pliable s’étendra également au-delà de la Chine.