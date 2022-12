Henry Cavill dit qu’il ne reviendra pas en tant que Superman après sa rencontre avec James Gunn

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Henry Cavill a révélé qu’il ne reviendrait pas en tant que Superman. La nouvelle survient quelques mois seulement après avoir été informé par DC Studios d’annoncer qu’il reprendrait son rôle d’homme d’acier (et après le camée de Black Adam). Le nouveau coprésident du studio, James Gunn, a tweeté qu’une nouvelle histoire de Superman était en préparation et se concentrait sur les premières parties de la vie du personnage. Cavill ne jouera donc pas le rôle.

Il y a seulement sept semaines, Cavill a annoncé qu’il était « de retour » en tant que Superman après sa brève apparition dans Black Adam. Peu de temps après, l’acteur britannique a annoncé qu’il quitterait la série The Witcher de Netflix après la saison 3, qui arrivera l’été prochain, avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv. Cavill n’a jamais donné les raisons de son départ, bien qu’il ait été supposé que le tournage de Superman aurait conduit à des conflits d’horaire avec la série.

Mais il semble que Cavill ait peut-être dit au revoir au loup blanc un peu prématurément. « C’est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après que le studio m’a dit d’annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie, » Cavill a écrit dans un post Instagram. « Je respecte le fait que James et Peter aient un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués dans le nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes. »

Gunn a confirmé la nouvelle sur Twitter. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a déclaré que lui et le coprésident Peter Safran avaient une liste de projets DC prêts à démarrer, y compris le film Superman, dont il a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une autre histoire d’origine. journaliste au Daily Planet à Metropolis. Gunn écrit, mais aucun réalisateur n’a encore été trouvé.

Mais nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir. —James Gunn (@JamesGunn) 15 décembre 2022

Six jours seulement avant que Gunn et Safran ne prennent leurs fonctions aux studios DC le 1er novembre, Cavill a déclaré dans une interview qu’il était « très excité » que Gunn soit embauché.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Gunn n’aime pas Cavill. Lorsqu’on lui a demandé s’il répondrait à ces affirmations, il a tweeté : « Bien sûr : faux ». YouTuber et podcasteur Joshua Luca, qui dirige The Den of Nerds, a répondu: « Encore plus de personnes m’ont contacté depuis que vous avez dit cela pour me dire que vous ne l’aimez vraiment pas. Je dis juste ce que j’ai entendu. » Cela a apporté une réponse moins qu’amicale de Gunn.

« Tellement bizarre. Tu as l’air tellement branché ! Quoi qu’il en soit, quarante personnes viennent de me contacter pour me dire que tu viens de te faire virer du sous-sol de ta mère. Tellement désolé, mec. »

La nouvelle arrive peu de temps après que Patty Jenkins se soit prononcée sur l’annulation du troisième film de Wonder Woman. La réalisatrice a déclaré qu’elle ne s’était jamais éloignée du projet et que Wonder Woman 3 pourrait ne pas avancer sous les nouveaux patrons de DC Studio.