Le bon vieux PuTTY reste un client SSH solide et gratuit pour Windows

PuTTY est une implémentation gratuite de Telnet et SSH pour les plates-formes Windows et Unix, ainsi qu’un émulateur de terminal xterm. PuTTY est un programme client pour les protocoles réseau SSH, Telnet et Rlogin.

Ces protocoles sont tous utilisés pour exécuter une session à distance sur un ordinateur, sur un réseau. PuTTY implémente la fin client de cette session : la fin à laquelle la session est affichée, plutôt que la fin à laquelle elle s’exécute.

En termes très simples : vous exécutez PuTTY sur une machine Windows et lui dites de se connecter (par exemple) à une machine Unix. PuTTY ouvre une fenêtre. Ensuite, tout ce que vous tapez dans cette fenêtre est envoyé directement à la machine Unix, et tout ce que la machine Unix renvoie est affiché dans la fenêtre. Ainsi, vous pouvez travailler sur la machine Unix comme si vous étiez assis à sa console, tout en étant assis ailleurs.

Puis-je copier et coller du texte entre PuTTY et d’autres applications Windows ?

Oui. Lorsque vous sélectionnez du texte dans la fenêtre PuTTY, il copie automatiquement le texte dans le presse-papiers, sans avoir besoin d’appuyer sur Ctrl-C ou quoi que ce soit d’autre. Pour coller le contenu du presse-papiers dans une fenêtre PuTTY, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris.

PuTTY fonctionne-t-il sur macOS ?

Non. PuTTY n’est disponible que pour les systèmes d’exploitation Windows et Unix. À partir de la version 0.68, les exécutables PuTTY s’exécutent sur les versions de Windows à partir de XP, jusqu’à et y compris Windows 11. Si vous avez besoin d’une connexion à distance macOS avec le protocole SSH, OpenSSH fonctionne avec macOS et Linux, il est également gratuit et open source.

Quelle est une bonne alternative à PuTTY ?

KiTTY est un fork du client PuTTY d’origine. Il est basé sur l’architecture PuTTY et ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour une application de terminal Windows.

Quoi de neuf

PuTTY 0.78, publié aujourd’hui, est une version de fonctionnalité. Sa principale nouveauté est le prise en charge du système de certificats d’OpenSSH. PuTTY peut désormais présenter des clés d’utilisateur certifiées à un serveur SSH, et vous pouvez configurer une ou plusieurs autorités de certification de confiance afin qu’il accepte automatiquement les clés d’hôte signées par elles.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent de nouvelles formes de prise en charge de l’hôte de saut SSH (vous pouvez dire au serveur proxy SSH d’exécuter une commande pour établir la connexion) ; cryptomonnaie supplémentaire (l’échange de clés NTRU Prime, espérons-le, à l’épreuve des quanta, la liste mise à jour des méthodes d’échange de clés GSSAPI, les nouveaux groupes Diffie-Hellman entiers et AES-GCM); et un système qui permet à un programme d’assistance tiers de fournir des réponses à des questions d’authentification interactives au clavier (par exemple pour automatiser des schémas de mot de passe à usage unique).

La version 0.78 corrige également un bug lors de la définition du titre de la fenêtre dans certains jeux de caractères et restaure le prise en charge de Windows XP, qui a éclaté en 0.77.

Remarque pour la mise à niveau des utilisateurs Windows : le programme d’installation Windows 0.78 ne désinstallera pas la version 0.77 ou antérieure. Nous vous recommandons de désinstaller d’abord l’ancienne version. Si vous avez fini avec les deux, la désinstallation des deux copies, puis l’exécution du nouveau programme d’installation remettra tout en ordre. Il s’agit d’un effet d’entraînement d’un correctif de bug ; Désolé pour ça.

Améliorations majeures du prise en charge du proxy réseau :

Socket en charge de l’invite interactive de l’utilisateur si le serveur proxy requiert une authentification.

Socket en charge intégrée du proxy via un autre serveur SSH, de sorte que PuTTY se connecte en SSH au proxy, puis transfère automatiquement un port via celui-ci vers l’hôte de destination. (Similaire à l’exécution de plink -nc en tant que sous-processus, mais plus pratique à configurer et vous permet de répondre aux invites interactives présentées par le proxy.)

Socket en charge de l’authentification HTTP Digest, lors de la communication avec des proxys HTTP.

Introduction de pterm.exe, un programme wrapper de type PuTTY pour les invites de commande Windows (ou tout autre élément s’exécutant dans une console Windows). Pas encore inclus dans le programme d’installation, mais disponible sous forme de fichier .exe.

Mise à jour du prise en charge d’Unicode et de bidi vers Unicode 14.0.0.

Nouvelle option de ligne de commande -pwfile, comme -pw sauf qu’elle lit le mot de passe à partir d’un fichier afin qu’il n’apparaisse pas sur la ligne de commande.

Pageant Windows : option –openssh-config pour permettre une interopérabilité facile avec ssh.exe de Windows.

-pw (et -pwfile) ne reviennent plus à demander de manière interactive un mot de passe si le mot de passe fourni échoue. (C’était l’intention initiale.)

Nouvelles options de configuration pour la gestion du clavier :

Option pour contrôler la manipulation des touches Maj + flèches

Mode supplémentaire dans l’option des touches de fonction, pour xterm moderne (v216 et supérieur).

Indicateur de solution de contournement de bug pour attendre le message d’accueil SSH du serveur avant d’envoyer le nôtre, pour les serveurs (ou proxys) qui perdent les données sortantes avant de voir les données entrantes.

Mise à jour de la cryptomonnaie : ajout d’une résistance de canal latéral dans la génération de clé RSA probabiliste.

Mise à jour crypto : retrait de l’utilisation des exposants courts Diffie-Hellman (juste au cas où).

Correction de bug : la reconfiguration des transferts de ports distants plusieurs fois ne plante plus.

Correction de bug : le traitement de la sortie du terminal est désormais interrompu lors de la gestion d’un redimensionnement de terminal télécommandé, de sorte que le rafraîchissement de l’écran suivant est interprété par rapport à la nouvelle taille du terminal au lieu de l’ancienne.

Correction de bug : la collection d’entropie basée sur la souris de Windows PuTTYgen gère désormais les souris à haute fréquence sans se confondre.

Correction de bug : Windows Pageant peut désormais gérer un grand nombre de connexions simultanées sans se bloquer ni se bloquer.

Correction de bug : si Windows Pageant est démarré plusieurs fois simultanément, les instances doivent convenir de manière fiable que l’une d’entre elles sera le serveur persistant.

Correction de bug : les changements de titre de fenêtre contrôlés à distance sont désormais interprétés en fonction du jeu de caractères configuré.

Correction de bug : les changements de titre de fenêtre contrôlés à distance ne sont plus confondus avec les caractères UTF-8 dont l’encodage inclut l’octet 0x9C (qui termine la séquence de contrôle dans des contextes non UTF-8).

Correction de bug : l’affichage du menu contextuel de la fenêtre au milieu d’un glisser-sélectionner ne laisse plus le glisser dans un état bloqué.

Correction de bug : l’utilisation intensive de la couleur vraie dans le terminal ne ralentit plus inutilement le rafraîchissement de la fenêtre.

Correction de bug : lorsque PSCP signale que le serveur envoie un nom de chemin composé non autorisé, il signale correctement le nom de remplacement qu’il utilise pour le fichier téléchargé.

Correction de bug : l’activation du transfert X11 dans psusan n’a pas réussi à se replier sur les numéros de port possibles pour l’affichage X transféré.

Pour les développeurs : migration du système de construction vers CMake, suppression de l’ancien idiosyncrasique mkfiles.pl et du système d’autotools.

Avertissement légal : l’utilisation de PuTTY, PSCP, PSFTP et Plink est illégale dans les pays où le cryptage est interdit. Je pense qu’il est légal d’utiliser PuTTY, PSCP, PSFTP et Plink en Angleterre et au Pays de Galles et dans de nombreux autres pays, mais je ne suis pas avocat et donc en cas de doute, vous devriez demander un test juridique avant de le télécharger. Vous trouverez peut-être ce site utile (c’est une enquête sur les lois de cryptomonnaie dans de nombreux pays) mais je ne peux pas garantir son exactitude.

L’utilisation du binaire Telnet uniquement (PuTTYtel) n’est restreinte par aucune loi de cryptomonnaie.