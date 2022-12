Windows 11 (Build 25267) arrive sur le canal de développement Windows Insider

La dernière version de l’année du canal de développement Windows Insider est ici. Il s’agit de la Build 25267 et sa seule nouveauté, au-delà des corrections de bugs, est un léger changement dans la conception de la nouvelle barre de recherche, la rendant plus arrondie. De plus, Microsoft a publié des ISO pour cette version qui peuvent être téléchargées en suivant ce lien.

Modifications et améliorations de la version 25267

Rechercher dans la barre des tâches

Nous continuons à tester différents traitements pour l’apparence de recherche dans la barre des tâches qui a commencé avec la version 25252. À partir de cette version, les utilisateurs enregistrés du canal de développement commenceront à voir un traitement mis à jour avec des coins plus arrondis. Si vous voyez le nouveau traitement, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour ouvrir les paramètres de la barre des tâches et ajuster l’expérience.



Correctifs

Général

Correction d’un problème qui entraînait des problèmes de lancement de certains Insiders (avec WIN + K) sur le vol précédent.

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un problème qui faisait planter la section Bluetooth des paramètres rapides pour certaines personnes.

Les icônes Paramètres rapides de la barre des tâches lors de l’utilisation d’un lecteur d’écran ont été mises à jour de sorte que si vous vous concentrez sur chacune des icônes, elles n’incluent plus les mots état du système et indiquent simplement ce qu’est l’icône (par exemple, au lieu de « système état du volume », il est juste écrit « volume »).

Si le focus est sur une icône d’application dans la barre des tâches et que vous utilisez ALT + Maj + Gauche/Droite pour la déplacer, le Narrateur dira maintenant qu’elle a été déplacée.

Correction d’un plantage à fort impact de explorer.exe qui affectait certains initiés au cours des deux derniers vols.

Rechercher dans la barre des tâches

Les correctifs s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des nombreux traitements différents pour la recherche dans la barre des tâches qui ont commencé à être déployés sur Windows Insiders avec la version 25252 :

Nous avons résolu le problème qui provoquait l’apparition d’un champ de recherche flottant sur le bureau lors du changement de moniteur principal ou de la connexion d’un écran externe.

Le texte de la zone de recherche ne devrait plus apparaître tronqué en bas lors de l’utilisation d’une échelle de texte augmentée

Entrée

Cliquer sur la notification reçue la première fois que vous appuyez sur ALT + Maj devrait maintenant ouvrir l’option de personnalisation, au lieu d’ouvrir de manière inattendue une fenêtre d’invite de commande.

Correction d’un problème qui faisait que le premier élément candidat était parfois invisible ou tronqué dans la fenêtre du candidat IME chinois simplifié.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où lors de l’utilisation de « Rechercher un dossier » à partir d’une application, certaines personnes ne voyaient que le bureau (et pas les autres dossiers).

Paramètre

Si une mise à jour Windows n’a pas pu être installée, vous pouvez maintenant sélectionner le code d’erreur dans l’historique de Windows Update si vous souhaitez le copier.

Les autres

Correction d’un problème où les copies redémarrables d’un fichier (par exemple via robocopy) avec des flux de données alternatifs se bloquaient fréquemment dans les dernières versions du canal de développement.

REMARQUE : Certains des correctifs répertoriés ici dans Dev Channel Insider Previews peuvent être inclus dans les mises à jour de maintenance pour la version publiée de Windows 11.

Problèmes connus dans la build 25267

Général

[NUEVO] Certains appareils Arm64 afficheront un écran noir lors de la sortie de veille ou d’hibernation. Une solution consiste à appuyer plusieurs fois sur le bouton d’alimentation pour réveiller l’appareil et à accéder à l’écran de verrouillage pour vous connecter.

[NUEVO] L’utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner sur certains appareils. Une solution de contournement consiste à utiliser le chemin Hello PIN.

Nous travaillons sur la résolution d’un problème qui fait que divers éléments de l’interface utilisateur dans les applications semblent parfois disparaître et réapparaître dans les dernières versions.

Barre des tâches et barre d’état système

Parfois, la barre des tâches est réduite de moitié lors de l’utilisation de la barre des tâches optimisée pour les tablettes. Ce problème peut également apparaître sur les moniteurs secondaires.

Rechercher dans la barre des tâches

Les problèmes connus suivants s’appliquent uniquement aux Windows Insiders qui ont reçu l’un des différents traitements pour l’apparence de recherche dans la barre des tâches mentionnée précédemment dans ce billet de blog :

La zone de recherche de la barre des tâches peut ne pas s’afficher correctement et des artefacts visuels peuvent apparaître.

Dans les langues avec affichage de droite à gauche, comme l’arabe, il y a des problèmes de mise en page avec le texte dans la zone de recherche de la barre des tâches.

Certains éléments candidats IME japonais sont tronqués dans la zone de recherche de la barre des tâches.

Le Gestionnaire des tâches

Le filtrage par nom d’éditeur ne correspond pas correctement sur la page Processus.

Certains services peuvent ne pas apparaître sur la page Services après l’application du filtrage.

Si un nouveau processus est démarré alors qu’un filtre est appliqué, ce processus peut apparaître pendant une fraction de seconde dans la liste filtrée.

Certaines boîtes de dialogue peuvent ne pas s’afficher dans le thème correct lorsqu’elles sont appliquées à partir de la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

La zone de contenu des données de la page Processus peut clignoter une fois lorsque des modifications de thème sont appliquées dans la page Paramètres du Gestionnaire des tâches.

Nous étudions un problème où le Gestionnaire des tâches n’affiche pas correctement le contenu clair et sombre, ce qui entraîne un texte brouillé. Cela se produit lorsque vous avez le mode dans Paramètres> Personnalisation> Couleurs sur Personnalisé. Pour contourner le problème, changez-le en clair ou foncé.

La page Applications de démarrage du Gestionnaire des tâches n’affiche aucune application pour certains initiés. Si vous êtes concerné, utilisez Paramètres > Applications > Accueil pour le moment.

Widget

Nous enquêtons sur un problème où le panneau de widgets reste ouvert dans un état invisible pour les utilisateurs internes en Chine (et potentiellement d’autres), ce qui empêche les clics sur le côté gauche de l’écran de fonctionner. Si vous rencontrez ce problème, appuyez sur WIN + D pour résoudre le problème.

Dans les langues d’affichage de droite à gauche, telles que l’arabe, le contenu s’anime hors de la vue avant que le panneau du widget ne se redimensionne lorsque vous cliquez sur la vue développée du panneau du widget.

sous-titres en direct