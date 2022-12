Tesla déploie l’intégration de Steam à ses véhicules Model S et Model X

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’intégration tant attendue de Steam dans les véhicules électriques Tesla Model S et Model X a commencé à se déployer. La vidéo promotionnelle annonçant l’arrivée de la fonctionnalité offre la possibilité de jouer à « des milliers » de jeux Steam sur le système d’infodivertissement 10 TFLOP des véhicules électriques, y compris l’exigeant Cyberpunk 2077.

C’était en février lorsque le PDG Elon Musk a promis la possibilité de jouer à des jeux Steam dans certains véhicules Tesla. C’est enfin arrivé dans le cadre de la mise à jour des vacances. Il est à noter que les jeux vérifiés pour fonctionner sur le Steam Deck fonctionneront dans les véhicules Model S & X (année 2022+) avec 16 Go de mémoire DDR et une connectivité Premium.

Vous pouvez jouer à Cyberpunk, Elden Ring et à des milliers d’autres jeux dans votre * voiture * avec un système audio épique !! https://t.co/F25Qu6HJ63 – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2022

Tesla a précédemment déclaré que son système d’infodivertissement alimenté par RDNA 2 (NAVI 23) pourrait rivaliser avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il est déjà capable de jouer à des jeux tels que Cuphead, PUBG Mobile et Fallout Shelter, et maintenant des milliers d’autres sont ajoutés. Consultez le schéma fonctionnel du GPU ci-dessous de Patrick Schur, le responsable des fuites de puces.

Tesla a ajouté que la synchronisation du cloud Steam est également prise en charge dans les véhicules, vous pouvez donc enregistrer votre jeu à la maison et le continuer plus tard dans votre Model S ou X, mais uniquement lorsqu’il est garé. Le bureau d’enquête sur les défauts (ODI) de la NHTSA a lancé une enquête préliminaire en 2021 en se concentrant sur la fonction de jeu des passagers de Tesla qui permettait aux gens de jouer à des jeux au tableau de bord pendant que la voiture était en mouvement. Un jour après le début de l’enquête, Tesla a déclaré qu’il désactiverait la fonctionnalité.

La mise à jour des fêtes apporte également l’intégration d’Apple Music à Teslas, permettant aux abonnés d’écouter l’intégralité de leur bibliothèque, de découvrir plus de musique et de syntoniser les stations de radio en direct. Il est également possible de passer des appels Zoom à l’aide de la caméra intérieure de la cabine.

Ailleurs, le mode chien actuel, qui vous permet de régler la climatisation pour garder un animal de compagnie qui a été laissé seul heureux, permet désormais aux utilisateurs de voir la caméra intérieure via l’application mobile afin qu’ils puissent s’assurer que leurs animaux bien-aimés vont bien. La même fonctionnalité a également été apportée au mode sentinelle.