Le nouveau Windows Media Player commence à arriver dans Windows 10

Malgré les critiques, Microsoft continue d’être une entreprise qui prend grand soin de soutenir ses produits. Bien qu’il ait publié Windows 11, il n’a pas complètement mis de côté le développement de Windows 10. De plus, de nombreuses nouvelles applications arrivées dans Windows 11 sont portées sur le système d’exploitation précédent. C’était d’abord le Microsoft Store, puis l’application Horloge et alarmes et maintenant Windows Media Player. Le nouveau lecteur est désormais disponible pour les utilisateurs du canal Release Preview du programme Windows Insider.

Windows Media Player débarque dans Windows 10

Windows Media Player remplace l’ancienne application Groove Music abandonnée. Dispose d’une interface utilisateur plus moderne avec « images riches d’artistes », un mini-lecteur compact compatible overlay et la possibilité de gérer et de lire des vidéos. Microsoft a également ajouté des raccourcis clavier améliorés et une prise en charge des technologies d’assistance pour améliorer l’accessibilité. Enfin, vous pouvez utiliser l’application mise à jour pour graver des CD si votre ordinateur est équipé d’un lecteur optique.

Microsoft comprend que de nombreux utilisateurs aiment le lecteur Windows Media classique, il ne prévoit donc pas de le supprimer de Windows 10 et 11 pour l’instant. L’ancienne application est toujours disponible dans le dossier Outils Windows et vous pouvez supprimer la nouvelle si vous ne l’aimez pas.

Le géant du logiciel n’a pas encore annoncé la sortie de l’application Windows Media Player mise à jour pour Windows 10 sur le canal Release Preview. Il n’est pas disponible pour les versions stables de Windows 10 (bien qu’il soit répertorié comme tel dans le Microsoft Store), mais la version ne devrait pas tarder à arriver. Il semble que les ingénieurs de Microsoft ne veuillent pas négliger leurs utilisateurs de Windows 10 et cela et les autres applications mentionnées en sont le parfait exemple. Nous verrons quelles autres surprises ils nous ont préparées avec Windows 10 et quand elles arriveront.