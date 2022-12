Comment acheter sa trottinette électrique moins chère ?

Les trottinettes électriques sont aujourd’hui partout. Très pratiques pour se déplacer en ville, et faciles à conduire, elles sont disponibles dans des modèles et auprès de fabricants très variés. Mais avec un tel choix qui s’offre à vous, il n’est pas toujours facile de dénicher les réels bons plans, et surtout d’éviter les arnaques. Voici quelques conseils pour acheter sa trottinette électrique au meilleur prix !

Commencer par louer sa trottinette électrique

Avant d’investir dans une trottinette électrique, il peut être intéressant de commencer par la louer. C’est en effet un bon moyen de voir si ce mode de transport vous convient, s’il est adapté aux trajets que vous devez faire dans la semaine, et surtout s’il n’est pas plus rentable d’opter pour cette option que d’acheter votre propre trottinette.

Il existe de nombreuses applications, en fonction de la ville dans laquelle vous résidez. Vous pourrez par exemple louer une trottinette électrique avec Lime, BlaBla Ride ou encore WIND.

Choisir son modèle de trottinette en fonction de l’usage que l’on va en faire

Un autre bon moyen d’économiser sur l’achat de sa trottinette électrique consiste à choisir un modèle adapté à l’utilisation que vous prévoyez d’en faire. Pour trouver le modèle adapté à vos besoins, il est important de tenir compte de la longueur de vos futurs trajets.

En fonction des distances que vous devrez parcourir, vous aurez besoin de plus ou moins d’autonomie, et cela se ressentira sur le prix de votre trottinette. Autre critère à prendre en compte : le nivelé. Pour les côtes, il vous faudra une trottinette avec une puissance ou un voltage plus élevé que la moyenne. Si vous avez prévu d’effectuer certains trajets en transports en commun ou que vous habituez au 5e étage sans ascenseur, cherchez plutôt un modèle pliable.

Comparer les prix pour trouver sa trottinette électrique au meilleur prix

Maintenant que vous avez une bonne idée du modèle de trottinette électrique que vous souhaitez acheter, il ne vous reste plus qu’à comparer les offres. Vous pouvez par exemple faire un tour sur des sites comme Amazon, qui propose une large sélection de trottinettes. Prenez bien le temps de comparer les caractéristiques, les prix, mais aussi les délais de livraison.

Tout le monde ne le sait pas, mais les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan ou Leclerc proposent elles aussi différents modèles de trottinettes électriques, à des prix très attractifs. Vous pourrez comparer leurs offres sur catalogue ou profiter de vos prochaines courses pour y jeter un coup d’œil ! L’autre avantage est que sur place, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions aux vendeurs.

Attendre le bon moment pour acheter sa trottinette électrique

Certains moments de l’année sont plus propices que d’autres pour faire de bonnes affaires. C’est le cas par exemple des soldes, des offres spéciales de Noël, des déstockages de début d’année, mais aussi du Black Friday et du Cyber Monday.

Soyez à l’affût de ces différentes opportunités, ainsi que des ventes privées qu’organisent certaines marques, pour acheter votre trottinette électrique moins cher.