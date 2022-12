La plupart des iPhones Apple aux États-Unis sont vendus par des opérateurs

En un mot : un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) indique où les acheteurs récents achètent des iPhones, et les résultats ne sont pas tout à fait surprenants. Il y a des années, il était courant de voir de longues files d’attente en dehors des Apple Stores chaque fois qu’un nouvel iPhone était lancé. Samsung en a même fait une série de parodies. Mais est-ce toujours ainsi que les gens achètent les nouveaux combinés d’Apple ?

Selon la dernière enquête du CIRP, seulement 24 % des iPhones récents achetés aux États-Unis provenaient directement d’Apple. La majorité des ventes d’iPhone – 67% – ont été réalisées par des opérateurs sans fil, ce qui est logique si l’on considère à quel point des opérateurs comme AT&T, Verizon et T-Mobile sont agressifs lorsqu’il s’agit de commercialiser des promotions attrayantes.

Best Buy représentait 5% des ventes de nouveaux iPhone, avec des magasins comme Walmart et Target regroupés dans le groupe « autre » constituant les 4% restants du gâteau.

Les magasins des opérateurs sans fil sont bien plus nombreux que les Apple Stores, en particulier dans les zones rurales. Je suis un peu surpris que les sites de ventes à grande surface comme Target et Walmart ne représentent pas plus de ventes, mais peut-être qu’ils n’ont tout simplement pas fait un excellent travail pour s’établir en tant que destination iPhone.

Avant l’iPhone et à l’époque des contrats de services sans fil et des subventions téléphoniques, la plupart des gens achetaient de nouveaux combinés via des opérateurs. Beaucoup de comportements d’achat que nous continuons à voir aujourd’hui sont probablement des vestiges de cette époque – c’est ainsi que les gens le faisaient, comment ils sont à l’aise de le faire et comment ils continuent de le faire aujourd’hui.

Une vérification rapide des trois principaux opérateurs aux États-Unis révèle que chacun propose sa propre déclinaison d’une offre « iPhone 14 sur nous » pour les vacances. Les termes et conditions varient, vous devez donc vous assurer de lire et de bien comprendre tous les petits caractères avant de vous engager dans quoi que ce soit. Les transactions de cette nature impliquent généralement l’échange de votre téléphone existant, et vous vous en tirerez généralement mieux si vous avez un téléphone plus récent et de plus grande valeur à remettre.