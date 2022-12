Des recettes aux biographies de Tinder, cinq choses à écrire avec l’intelligence artificielle de ChatGpt

ChatGpt a été créé par la société OpenAI. Plus d’un million de personnes en cinq jours se sont inscrites pour l’essayer, voici comment en profiter au maximum.

C’est une machine intimidante. ChatGpt, désormais, est la « chose » non humaine la plus intelligente au monde capable de faire parler Jules César et Elvis Presley, d’inventer des langues qui n’existent pas, d’écrire le message parfait pour mettre fin à une relation, de planifier un régime pour atteindre le poids idéal et demander à Jane Austen des conseils d’amour.

Il a été créé par OpenAI, une société d’intelligence artificielle à San Francisco. En cinq jours, plus d’un million de personnes se sont inscrites pour l’essayer, et c’est la première fois qu’un outil aussi puissant est mis à disposition du grand public via une interface simple et gratuite. Voici comment l’exploiter de toutes les manières possibles.

Rédaction d’essais, d’essais scolaires et de mémoires

ChatGpt créera une nouvelle méthode de très haute qualité pour copier chaque sujet. D’un thème pour l’obtention du diplôme d’études secondaires à la thèse de diplôme. Il est capable de produire un essai universitaire, opposant par exemple deux théories différentes sur le nationalisme économique, mieux que l’étudiant moyen. Il peut composer des résumés pour la thèse, collecter toutes les données nécessaires à la réalisation d’une recherche puis les transformer en texte écrit de manière cohérente, lucide et claire.

Il peut aussi être un bon pédagogue, en effet il est capable d’expliquer un concept à plusieurs niveaux de difficulté. Par exemple, faire comprendre à un enfant de 5 ans ce que sont les trous noirs. Attention car, comme l’explique Jeremy Howard, l’un des chercheurs en IA, à sa fille de 7 ans, même ChaGpt peut se tromper. Il est plus humain qu’il n’y paraît.

Créer des chansons, des romans, des langues

Une chanson, votre scénario de film préféré qui n’existe pas encore, un mouvement artistique ou un langage totalement inventé. ChatGpt est une forge créative de possibilités. L’IA ne crée pas tout à fait un langage à partir de zéro, mais elle est presque capable de le faire en imitant un langage fictif avec une cohérence interne. Par exemple « Biribiri? » dans un langage inventé par l’IA, cela indique « Comment allez-vous ? » Vous pouvez également lui demander de créer un mouvement artistique à partir de rien, ChatGpt générera un manifeste, une description du mouvement artistique et aussi un profond Tractatus sur l’art dans le contexte de la société.

Il est capable d’écrire une chanson, pas seulement les paroles mais même les accords avec le bon timing, les indications de tempo, la tonalité, les trilles et les silences. Il parvient également à les construire en se basant sur l’influence d’un certain artiste. Bref, il est aussi doué pour écrire une pièce à la Gigi d’Alessio qu’une partition de Mozart. Ou le scénario d’un film selon le genre, le réalisateur, les décors les plus appréciés. Même procédé pour les romans, on peut écrire une histoire à la manière de Kafka, ou un classique de la littérature japonaise comme « Pillow Book » de Sei Shonagon en langue originale.

Pourquoi pas. L’IA peut aussi être une solution pour les éternels insatisfaits. Par exemple, vous pouvez lui demander de corriger (toujours dans le style de l’écrivain) cette fin qui a laissé un mauvais goût dans la bouche. Oui, il s’adresse à tous les déçus de Game of Thrones, ChatGpt peut vous donner la fin que vous méritiez.

L’IA qui décide quoi manger

ChatGpt sait aussi cuisiner. Plusieurs utilisateurs ont demandé à l’IA de créer des recettes en fonction de ce qu’ils avaient dans le frigo, des conseils pour préparer le déjeuner de Noël, et ChatGpt a également eu la gentillesse de produire une liste de courses pour faire le menu. Non seulement il s’est également avéré utile pour élaborer des plans alimentaires avec un comptage correct des calories. Par exemple, un utilisateur a demandé à l’intelligence artificielle de calculer ses besoins nutritionnels et de préparer un menu du jour afin d’atteindre le poids souhaité. « D’abord, je lui ai demandé de calculer mon TDEE. J’ai dû lui demander explicitement de faire le calcul, en fonction de ma taille, de mon poids, de mon âge et de mon sexe, puis il a pu calculer un TDEE de 2168 calories. »

ChatGpt pour les problèmes d’amour

Comme il est difficile de trouver les mots justes. Cependant, ChatGpt est un excellent allié, qu’il s’agisse d’histoires terminées ou de nouveaux amours prêts à prendre de l’espace. L’IA la plus intelligente au monde pourrait écrire le message parfait pour mettre fin à une relation tout en limitant le risque de dommages émotionnels permanents. Mieux, faites des suggestions pour une conversation en face à face qui va au-delà de l’éternel « ce n’est pas votre faute, c’est la mienne ».

Il est également capable d’écrire des lettres d’amour poignantes et inspirées, et de conjurer les déclarations anodines qui ressemblent au collage de l’écriture sur les murs agrammaticale avec de la peinture en aérosol. Maintenant, il est peu probable que l’IA soit capable de renverser des situations émotionnelles avec des phrases à impact, mais vous savez, le bon mot au bon moment fait toujours sa scène. Pour les moins romantiques qui sont prêts à expérimenter, il existe une alternative. L’IA est capable de construire le discours en fonction du sujet auquel il s’adresse, pour s’amuser ce n’est pas mal de lire, par exemple, une déclaration conçue pour Donald Trump, Homer Simpson, ou la marmite où mamie fait du ragoût.

Les témoins de mariage, ou tout malheureux chargé de dire de belles paroles devant un public de juges, peuvent pousser un soupir de soulagement. Même dans ce cas, ChatGpt est capable de prononcer un discours respectable pour chaque occasion. Non seulement il peut aussi être un excellent formateur pour les premiers rendez-vous, à la fois en suggérant des sujets et des questions utiles pour briser la gêne, et parce que, pour les plus maladroits, il est possible de répliquer une sorte de répétition générale du rendez-vous, en simulant la conversation avec ChatGpt . Et si vous avez peur des pixels blancs, ne vous inquiétez pas, ChatGpt vous aide également à rédiger des bios Tinder.

Écrire du code et concevoir des sites

ChatGpt peut être un excellent allié pour écrire du code et créer des sites Web. Par exemple, la société de logiciels Replit a tweeté qu’elle avait testé ChatGpt et créé un site en moins de dix minutes. Un autre utilisateur a écrit qu’il était capable de créer une application Streamlit. Il y a aussi ceux qui ont essayé de créer une application de santé avec l’IA. Les programmeurs ont expliqué que le chatbot pouvait aussi être un bon assistant de débogage. En fait, il a déjà été utilisé pour trouver et corriger des erreurs dans les codes.

Une voiture amusante

L’ironie ne manque pas. Parfois, les blagues de ChatGpt sont vraiment drôles. L’IA peut également expliquer des croquis sur demande ou raconter des blagues, même lorsqu’elles ne sont pas explicitement demandées. Tantôt il utilise l’ironie dans une discussion en jouant sur les doubles sens, tantôt il explique une blague juste après l’avoir prononcée, sans que l’utilisateur ne le demande, ou il discute de quelque chose en utilisant le style comique des personnages célèbres.

Par exemple, « J’ai demandé à ChatGpt d’expliquer l’échange de cadeaux d’éléphants blancs comme une blague de Norm MacDonald, il n’a pas déçu », a écrit un utilisateur de Twitter en postant l’histoire. En général, cela pourrait devenir un bon arsenal pour produire de nouvelles blagues à utiliser en cas de besoin.

Demandez conseil à vos idoles

ChatGpt peut être préréglé pour parler et converser comme une personne célèbre, il peut donc écrire comme Shakespeare et composer de la musique comme Litz. L’IA est formée avec une énorme quantité de données sur des personnes célèbres et est donc capable d’imiter une certaine personne de manière réaliste. On pourrait donc demander à Friedrich Nietzsche ce qu’il pense du dernier disque de Taylor Swift, ou à Karl Marx quel serait son sandwich Mac Donald préféré, ou un conseil d’amour à Jane Austen.

Vous pouvez faire encore mieux. Par exemple, mettre en scène des dialogues entre personnages célèbres, morts ou vivants. Peut-être de deux époques différentes, et faites-les parler de sujets complexes. Par exemple, simulez un échange de lettres entre Elvis Presley et Jules César qui se confient leurs drames existentiels.