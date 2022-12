La mise à jour nouvelle génération de Witcher 3 inclut le paramètre graphique Ultra + exclusif au PC

Très attendu: vous avez peut-être passé plus de 100 heures à terminer le Witcher 3 et ses extensions il y a quelques années, mais la prochaine mise à jour de nouvelle génération pourrait inciter les anciens joueurs à revenir dans le monde fantastique, d’autant plus que la version PC est livrée avec un Ultra + exclusif réglage graphique.

Plus de deux ans après que CD Projekt Red a annoncé qu’une version nouvelle génération du Witcher 3 était en préparation, la mise à jour très attendue arrive demain (14 décembre) à 1 h 00 CET pour PC et Xbox Series X/S et minuit heure locale pour Playstation 5.

The Witcher 3 est toujours un jeu magnifique malgré sa sortie en 2015, et la nouvelle mise à jour ajoute une multitude d’améliorations graphiques, y compris l’éclairage global par ray tracing, les reflets et les ombres, ainsi que l’occlusion ambiante. Il comprend également un certain nombre de mods communautaires et de contenu inspiré des mods pour améliorer les visuels et la qualité du jeu.

La version PC de la mise à jour obtient un paramètre graphique exclusif Ultra +. Cela affecte plusieurs éléments, notamment le nombre de caractères d’arrière-plan, la plage de visibilité du feuillage et les niveaux de détail. Il améliore également la qualité de l’ombre, de l’herbe, du terrain, de l’eau et de la texture.

Notre diffusion nocturne de #TheWitcher3NextGen commence dans seulement 24 heures ! Préparez-vous pour un événement plein de musique et d’émotions ! Demain 13 décembre à 9h30 CET sur https://t.co/IpFERTnJsB – réalisé par Dandelion lui-même 🎶 pic.twitter.com/48nzbPqr8v – Le sorceleur (@witchergame) 12 décembre 2022

Ceux qui ont un RTX 4090 ou un RTX 4080 pourront activer DLSS 3.0 dans le jeu, ce qui aidera à pousser ces fréquences d’images 4K encore plus haut. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1 est une autre nouveauté, tout comme le mode photo.

La mise à jour apporte également de nombreuses améliorations de la qualité de vie, telles qu’une option Quick Sign Casting qui permet de changer les signes sans ouvrir le menu radial, un nouveau filtre de carte pour masquer des icônes spécifiques, des herbes instantanément pillables et un menu radial amélioré afin les bombes, les boulons et les objets de poche peuvent être changés dynamiquement sans ouvrir l’inventaire.

Les changements de gameplay incluent le rééquilibrage des combats et des correctifs, et il y a du contenu supplémentaire inspiré de la série Netflix, y compris une toute nouvelle quête secondaire à Velen appelée In The Eternal Fire’s Shadow.

La liste complète des notes de mise à jour est longue. Vous pouvez lire tous les changements et mises à jour ici, bien que CD Projekt Red dise qu’ils ne sont que les points forts.