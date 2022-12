Le dernier SSD PCIe 4.0 de Sabrent est parfait pour le Steam Deck

En bref: les SSD M.2 2230 ne sont pas particulièrement faciles à trouver chez la plupart des sites de ventes, mais cela change avec l’introduction par Sabrent du Rocket 2230. Le nouveau disque SSD ne sera pas le SSD PCIe 4.0 le plus rapide lorsqu’il arrivera sur le magasin Amazon, mais il s’adaptera à de nombreux appareils où les facteurs de forme plus grands ne le seront tout simplement pas, tels que les produits Steam Deck de Valve et Microsoft Surface.

Sabrent a dévoilé un nouveau disque SSD conçu spécifiquement pour les appareils à petit design (form factor) comme les ultrabooks, les ordinateurs portables 2 en 1, y compris la série Microsoft Surface, et les PC de bureau compacts et les consoles portables comme le Steam Deck.

Comme son nom l’indique, le SSD Rocket 2230 utilise le design (form factor) M.2 2230 et a une conception unilatérale qui en fait un candidat idéal pour les personnes qui souhaitent mettre à niveau le stockage sur des appareils comme le Steam Deck, où l’espace et la durée de vie de la batterie sont extrêmement limités. Il y a quelques mois, certains propriétaires de Steam Deck ont ​​réussi à installer des SSD M.2 2242 plus grands via un hack DIY, mais le nouveau SSD de Sabrent est un choix plus sûr car il s’agit d’un simple remplacement du disque d’origine.

Le Rocket 2230 sera disponible en trois capacités – 256 gigaoctets, 512 gigaoctets, ainsi qu’un modèle de 1 téraoctet. Grâce à l’utilisation d’un contrôleur Phison E21T PCIe 4.0 NAND et de ce que l’entreprise appelle « un flash TLC 3D exceptionnel », les nouveaux disques seront capables de vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 5 000 mégaoctets par seconde et 4 300 mégaoctets par seconde, respectivement. .

Bien sûr, les performances varient en fonction de la capacité du disque. La NAND Micron TLC à 176 couches est capable d’atteindre jusqu’à 4 650 mégaoctets par seconde en lecture séquentielle et 1 900 mégaoctets par seconde en écriture séquentielle. Les vitesses de lecture ne sont que légèrement supérieures sur les frères et sœurs plus grands, mais le modèle de 512 gigaoctets peut atteindre presque le double de la vitesse d’écriture du modèle de base, tandis que la version de 1 téraoctet peut aller jusqu’à 4 300 mégaoctets par seconde.

Les tests internes de Sabrent par rapport au lecteur Kingston d’origine à l’intérieur du Steam Deck montrent une amélioration significative des performances avec le modèle Rocket 2230 de 1 téraoctet. Ce dernier lecteur peut atteindre des vitesses de lecture séquentielle supérieures de 45 % et est également plus de 150 % plus rapide en écriture séquentielle.

Cela dit, il n’y aura probablement pas de différence perceptible entre une bonne carte SD et les SSD de Sabrent dans la plupart des jeux auxquels vous allez jouer sur un Steam Deck. Cela peut changer à mesure que les développeurs commencent à implémenter la technologie DirectStorage dans leurs jeux, mais nous devrons attendre et voir. Forspoken, l’un des premiers titres à utiliser la nouvelle technologie, est prévu pour une sortie en janvier 2023.

Le Rocket 2230 a une cote d’endurance de 200 TBW sur le modèle de base et de 600 TBW sur la version 1 téraoctet, qui sont toutes deux adéquates pour la plupart des cas d’utilisation grand public. Lors de l’enregistrement du lecteur sur le site Web officiel, les utilisateurs bénéficieront d’une garantie de 5 ans sur leurs lecteurs. De plus, la société inclura une copie gratuite d’Acronis True Image pour aider au clonage d’un disque plus ancien sur le Rocket 2230.

Sabrent n’a rien dit sur le prix des nouveaux disques, mais la société a promis qu’un stock suffisant sera disponible sous peu sur sa vitrine Amazon.