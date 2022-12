Twitter relance le service Twitter Blue à 8 $ par mois, coûte 11 $ par mois sur iOS

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Twitter Blue, le service d’abonnement mis à jour de la société qui inclut désormais la vérification, est relancé aujourd’hui après que la société a suspendu son déploiement le mois dernier en raison du grand nombre d’imitateurs. Le prix de 8 $ par mois n’a pas changé, sauf si vous utilisez un appareil Apple. Les utilisateurs d’iOS devront remettre 11 $ par mois pour le privilège d’une coche bleue.

Il n’a fallu que deux jours après le lancement du service d’abonnement Twitter Blue mis à jour pour que l’entreprise suspende sa vérification de compte payant, une réponse aux centaines d’utilisateurs profitant du système de vérification pour se faire passer pour des entités publiques, ce que le propriétaire Elon Musk a averti conduirait à un permaban. Une personne prétendant être Eli Lilly a fait chuter le cours de l’action de la société pharmaceutique après avoir tweeté qu’elle ne facturerait plus l’insuline, et le sénateur Ed Markey s’est disputé avec Musk à propos de la facilité avec laquelle un journaliste du Washington Post a créé un faux compte prétendant être le politicien. Le sénateur a averti Musk de réparer les choses ou de faire face à l’intervention du Congrès.

Twitter Blue est maintenant de retour. En plus de la coche de vérification, les abonnés ont la possibilité de modifier les tweets jusqu’à 30 minutes après leur publication et de télécharger des vidéos 1080p. Ils verront également la moitié du nombre d’annonces et, une fois les fonctionnalités disponibles, les abonnés pourront publier des tweets plus longs et bénéficier d’une visibilité accrue, leur permettant de « monter en tête des réponses, des mentions et de la recherche ».

nous relançons @TwitterBlue le lundi – abonnez-vous sur le Web pour 8 $/mois ou sur iOS pour 11 $/mois pour accéder aux fonctionnalités réservées aux abonnés, y compris la coche bleue 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 —Twitter (@Twitter) 10 décembre 2022

L’abonnement à Twitter Blue sur le Web coûte les mêmes 8 $ par mois, mais cela passe à 11 $ par mois via l’App Store d’Apple si vous souhaitez emprunter la voie iOS. Il n’y a aucune explication à l’écart de prix, mais il est susceptible de compenser la réduction de 30 % qu’Apple prend sur toutes les ventes, une taxe que Musk avait précédemment annoncée.

Musk a récemment fait une tirade contre Apple. Il a déclaré que Cupertino avait pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter et a menacé de supprimer l’application de son magasin. Il a également demandé si l’entreprise détestait « la liberté d’expression en Amérique ». La solution de Musk à toute interdiction potentielle des magasins d’applications était de construire son propre téléphone, mais il a depuis tweeté qu’à la suite d’une réunion avec Tim Cook, tout le différend était un malentendu qui a été résolu.

La nouvelle vérification Twitter Blue utilisera un système de code couleur dans lequel les entreprises reçoivent une coche dorée tandis que les comptes gouvernementaux reçoivent un symbole gris. Pour aider à prévenir les usurpations d’identité, tout abonné qui tente de modifier son nom d’utilisateur, son nom d’affichage ou sa photo perdra temporairement sa coche jusqu’à ce que le compte soit à nouveau examiné.