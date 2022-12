Cette puissante console portable avec Android pour émulateurs ne coûte que 200 euros

De la main de KT Pocket vient une autre grande console Android qui se vante d’offrir une série de spécifications vraiment intéressantes avec un prix difficile à battre. Envisagez-vous d’acheter une console portable pouvant être utilisée pour jouer à des émulateurs et profiter des jeux cloud Xbox Game Pass ? Eh bien, faites attention au KT R1.

petit et puissant

Doté d’un écran tactile de 4,5 pouces avec une résolution Full HD, le corps de ce KT-R1 laisse de la place pour deux sticks analogiques (que vous pouvez choisir avant l’achat avec une distribution traditionnelle ou avec le stick gauche dans la zone supérieure), les boutons d’action, déclencheurs et contrôle du volume. Son écran n’est peut-être pas l’un des plus grands que nous ayons vus, mais cela lui permet de garder ses dimensions réduites à 169 x 79 x 18 millimètres, tout en offrant une excellente résolution de 1 620 x 1 080 pixels.

Bien sûr, sa particularité réside dans le format d’écran, car avec un rapport d’aspect de 3:2, cela pourrait être un peu étrange pour certains utilisateurs, cependant, ce format est idéal pour la plupart des émulateurs rétro, surtout si vous jouez aux ROM Game Boy Advance. .

Il s’agit, comme vous pouvez le voir, d’une console aux dimensions très compactes, elle pourrait donc devenir votre inséparable compagnon de voyage. Mais ne pensez pas que parce qu’elle est si petite, elle sera capable de peu. À l’intérieur, il cache un processeur MediaTek Helio G99 avec deux cœurs à 2,2 GHz et six autres à 2 GHz, capable d’exécuter toutes sortes d’émulateurs, y compris celui de la PS2.

En ce qui concerne la mémoire, plusieurs versions seront disponibles. Le moins cher a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, bien qu’il perde également d’autres fonctionnalités. Le plus complet avec 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage.

Ces deux dernières versions disposent d’une charge rapide de 35W (18W dans le cas du modèle 4 Go), d’un gyroscope 6 axes et du NFC. La batterie est dans tous les cas de 7 000 mAh, et promet entre 6 et 8 heures d’utilisation.

Idéal pour les jeux en nuage

Tenant compte du fait que son système d’exploitation est Android 12, nous pouvons installer des applications telles que le Xbox Game Pass officiel, qui nous permet d’accéder au service cloud de Microsoft pour jouer à distance à l’ensemble de son catalogue de jeux. Nous pouvons également installer l’application NVIDIA GeForce Now, ou n’importe quel jeu Android que nous téléchargeons depuis le Play Store.

La meilleure version

Le prix de base de la console est de 200 $, mais nous pensons que l’intérêt est d’opter pour les modèles suivants, non seulement à cause de la quantité de RAM ou de stockage, mais aussi parce que le corps de la console devient métallique, ce qui aidera avec Vous augmentez la durabilité du produit au fil du temps.

Pour le moment, le site Web de KT Pocket n’accepte pas les commandes pour sa nouvelle console, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que le store ouvre la période de commande à l’échelle mondiale. Pour ce prix, nous imaginons que le produit se vendra à de nombreuses unités, et en regardant les impressions partagées par ETA Prime, nous pouvons vérifier qu’il s’agit d’une console avec d’excellentes fonctionnalités et une qualité de fabrication fantastique.

Source: KT-Poche