Un grand nombre de célébrités nommées dans un procès contre la société mère du Bored Ape Yacht Club

En bref: Le Bored Ape Yacht club, la série bien connue de jetons non fongibles (NFT), a vu un recours collectif intenté contre la société mère Yuga Labs pour avoir prétendument payé secrètement des célébrités pour promouvoir les NFT, augmentant ainsi artificiellement les prix des actifs numériques.

Les plaignants Adonis Real et Adam Titcher ont déposé la plainte devant le tribunal de district de Californie vendredi. Il afirme un complot dans lequel des célébrités très influentes ont été discrètement payées pour promouvoir les NFT du Bored Ape Yacht Club à « des prix artificiellement gonflés et déformés ». On prétend que ces promotions trompeuses n’ont pas révélé les paiements présumés des célébrités.

« La campagne promotionnelle des accusés a connu un succès retentissant, générant des milliards de dollars de ventes et de reventes », ont écrit les avocats des plaignants, et « à aucun moment aucun des accusés n’a enregistré ces titres auprès de la SEC ».

Les dizaines de célébrités nommées dans le costume incluent Justin Bieber, Snoop Dogg, Serena Williams, Madonna, The Weeknd, Kevin Hart, DJ Khaled, Gwyneth Paltrow, Paris Hilton, Jimmy Fallon et Steph Curry. Il nomme également le directeur musical vétéran Guy Oseary, l’un des partenaires constructeurs de Yuga.

Il est également afirmé que la plate-forme MoonPay a aidé à faciliter le stratagème. MoonPay aide les riches et célèbres à acheter des NFT sans avoir à créer de portefeuille, à acheter de la crypto, puis à prendre la garde du jeton.

« En vérité, les défendeurs exécutifs et Oseary ont utilisé leurs liens avec MoonPay et son service comme un moyen secret de dédommager les défendeurs promoteurs pour leurs promotions des NFT BAYC sans le divulguer à des investisseurs sans méfiance », selon le procès.

Fallon est cité en tant que « PayPal de la cryptomonnaie » dans un épisode de son talk-show en novembre de l’année dernière. Un autre épisode dans lequel Fallen et Paris Hilton parlent des NFT Bored Ape est également mis en évidence.

Le procès demande au moins 5 millions de dollars au nom des plaignants et de la catégorie putative de « tous les autres dans la même situation ».

Des célébrités nommées en costume pour avoir fait la promotion d’actifs numériques n’ont rien de nouveau. Larry David était l’un des nombreux nommés dans un procès contre l’effondrement de l’échange de crypto FTX. Ailleurs, Kim Kardashian et Floyd Mayweather ont été poursuivis pour avoir promu un prétendu programme de pompage et de vidage de crypto en janvier.

La loi pourrait être du côté de Yuga Labs. Dans le procès similaire contre Kardashian/Mayweather impliquant EthereumMax, intenté par le même avocat dans la nouvelle affaire Yuga Labs, un juge fédéral l’a rejeté, affirmant que les investisseurs doivent « agir raisonnablement avant de fonder leurs paris sur l’air du temps du moment ».

Il a été rapporté le mois dernier que le Bored Ape NFT que Justin Bieber avait acheté pour 1,29 million de dollars en janvier avait chuté à environ 69 000 dollars.