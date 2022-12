« Fortnite crée une dépendance, c’est comme la cocaïne », le recours collectif de trois parents canadiens contre Epic Games

Selon la poursuite, approuvée par un juge de la Cour suprême du Québec, l’enfant de l’un de ces parents a enregistré 7 700 heures de jeu en deux ans.

Ce n’est pas qu’une rumeur. Ce n’est pas seulement la énième plainte déposée par un comité de parents. Cette fois, Fortnite doit faire face à un recours collectif. Sylvain Lussier est juge à la Cour suprême du Québec au Canada et a déclaré recevable un recours collectif intenté par trois parents contre Epic Games, la société de production à l’origine du succès de Fortnite.

La raison? Selon les parents impliqués dans ce procès, le jeu vidéo aurait été soigné dans les moindres détails pour créer « hautement addictif ».En effet, selon le magazine PC Gamer, l’avocat représentant ces parents est allé encore plus loin en comparant l’addiction à Fortnite. à celle « générée par la cocaïne ».

Plus de 7 000 heures de jeu en deux ans

Les parents accusent les développeurs de Fortnite d’avoir conçu le jeu pour créer le plus d’addiction possible par tous les moyens, même la création de tournois dans lesquels gagner des prix et du prestige : « Parmi les stratégies sur le terrain il y a aussi la Fortnite World Cup qui a un prix en argent de plus de 30 millions de dollars. »

« Les effets de la dépendance aux jeux vidéo, y compris Fortnite, sur le cerveau des enfants sont particulièrement dommageables car lorsqu’ils sont continuellement connectés à leurs consoles, ils développent de graves déficiences dans leur capacité à intégrer tout le spectre des émotions humaines », explique le procès.

Les cas des garçons cités dans le recours collectif racontent l’histoire de jeunes qui ont cessé d’avoir une vie en dehors du jeu vidéo. Certaines personnes ont commencé à jouer quelques heures par semaine et ont fini par accumuler 7 700 heures de jeu en deux ans. Un chiffre qu’il faudra évidemment vérifier, étant donné qu’il correspond à une moyenne de plus de 10 heures de jeu par jour.

Le jeu des records

Lancé en 2017, Fortnite est devenu l’un des jeux vidéo les plus rentables de l’histoire de cette industrie. C’est un Battle Royale, dans chaque jeu il y a 100 joueurs. Ils s’affrontent sur une carte de plus en plus petite au fil des minutes de jeu. Seul celui qui reste le dernier après avoir détruit les autres joueurs avec des armes et des outils trouvés directement sur le terrain gagne.

Même si le gameplay est presque toujours le même, le jeu vidéo ne cesse de changer. Insère régulièrement de nouveaux personnages, de nouvelles armes et de nouvelles fonctions. Exactement comme cela a été fait ces derniers jours avec le début du chapitre 4. Les collaborations avec d’autres marques sont fondamentales, de Star Wars à Naruto. Le jeu est gratuit mais vous payez pour obtenir de nouveaux skins et animations. Porté par le succès de Fortnite, l’Epic Games Store a enregistré des achats de 840 millions de dollars en 2021.