Dyson Zone : 3 choses que nous ferions différemment à propos des « casques à filtre ».

Il semble peu orthodoxe ce que Dyson a présenté cette semaine – et la critique ne s’est pas fait attendre. Le Dyson Zone est une combinaison d’écouteurs haut de gamme encombrants et d’un filtre à air à poussière fine. Et cela à un prix premium d’environ 1 000 euros environ. Le monde n’a jamais rien vu de tel auparavant. Néanmoins, on peut déjà penser à quelques petites choses que Dyson aurait pu faire différemment, peut-être même mieux.

1. Débit d’air pour le refroidissement

Ce que Dyson omet un peu dans les photos de presse officielles pour l’Allemagne : le flux d’air intégré ne fonctionne qu’avec une visière attachée. Puis des moteurs au niveau des oreillettes aspirent l’air, le filtrent et l’envoient dans la bouche du porteur. Cela explique aussi un peu le design encombrant et lourd du casque (avec visière : 670 grammes).

Dyson Zone avec visière

Et dites ce que vous voulez : installer un filtre à air électrique près de l’écouteur qui ne perturbe pas le son, ce serait un chef-d’œuvre technique. Dyson utilise également huit des onze microphones intégrés pour assurer une réduction active du bruit (ANC) afin que pas plus de 38 db(A) de bruit externe n’atteignent le porteur.

Cependant, la conception volumineuse pourrait signifier qu’il fait assez chaud en dessous. D’autant plus que la Dyson Zone est censée apparaître en premier sur des marchés assez chauds comme Hong Kong et Singapour. Si les écouteurs utilisaient également le flux d’air pour refroidir sous les oreillettes, ils seraient certainement plus confortables à porter.

2. Filtre FFP2

Porter la Dyson Zone avec le filtre à air attaché devrait rendre le porteur assez futuriste. Proche de l’antagoniste de Batman Bane ou du masque de combinaison du remake de Dune.

Réplique du masque du stillsuit du film Dune. Image : Gizmodels/Etsy

Là encore, pendant les années de la pandémie, nous nous sommes en fait habitués à la scène de rue des personnes avec une protection buccale et nasale. Si vous portez toujours une coiffe ou des écouteurs avec le masque, vous n’avez pas l’air si différent du porteur d’une zone. Cela devient parfois un peu délicat et rugueux pour les oreilles si vous portez des lunettes, des écouteurs et un chapeau en plus du masque FFP2. Et ensuite envie de mettre ou d’enlever le masque.

Et c’est bien le problème du Dyson Zone : le filtre à air ne remplace pas un masque FFP2. Il peut filtrer jusqu’à 99 % des particules jusqu’à 0,1 micron. Cela suffit comme filtre à poussière fine pour de nombreuses substances et gaz – et serait théoriquement également suffisant pour filtrer le virus corona d’environ 0,16 µm. Cependant, l’appareil filtre déjà l’air près des oreillettes. Et il envoie alors le flux d’air près de la bouche. Le système ne ferme pas aussi bien qu’un tampon FFP2. Vous aurez donc toujours besoin d’un masque FFP2 supplémentaire là où c’est nécessaire.

Après tout, selon Dyson, c’est possible : vous devriez pouvoir porter un masque FFP2 sous la visière sans aucun problème. De plus, le fabricant souhaite inclure des masques FFP2 adaptés à l’appareil avec la zone. Cependant, il faut dire que Dyson a commencé à se développer il y a cinq ans, bien avant la pandémie de corona. Puis, à leur tour, certains fabricants ont réagi plus rapidement à la pandémie avec des masques intelligents pour le CES 2021.

Notre suggestion est donc claire : quelle que soit la raison, il aurait été plus agréable que Dyson intègre d’une manière ou d’une autre la fonction FFP2 dès le départ.

3. Poids

Nous ne voulons pas nous omettre du design. La Dyson Zone a l’air encombrante, peut-être même maladroite, mais : et alors ? Qui a dit que le moment n’était pas venu pour ça et que les gros écouteurs ne seraient pas très chics dans un futur proche ?

Cependant, la taille entraîne également d’autres problèmes : le développement de la chaleur mentionné ci-dessus et souvent un poids élevé. Et c’est énorme dans le cas de la Zone. Il fait 595 grammes sans le filtre à air, 670 grammes même avec. À titre de comparaison : les Apple AirPods Max pèsent 384 grammes – jusqu’à présent, ils se situent dans la fourchette supérieure et de nombreux porteurs les trouvent assez lourds.

Les moteurs intégrés pour la filtration de l’air devraient ajouter du poids. Notre suggestion est donc évidente, mais probablement pas si facile à mettre en œuvre : un poids nettement inférieur serait plus confortable pour la Dyson Zone.

Dyson Zone : Mais sinon ?

Je ris, mais nous ne pensons pas que la Dyson Zone soit mauvaise du tout en principe. Dyson annonce que les porteurs dans les régions du monde où l’air respirable est malsain (et c’est 99% de l’espace urbain dans le monde) peuvent enfin sortir de la porte sans soucis. Une bénédiction pour les personnes allergiques et celles souffrant de maladies pulmonaires. Bien sûr : ce serait mieux si les lieux respectifs eux-mêmes faisaient plus pour améliorer l’air que nous respirons, avec ça Tout le monde pourrait respirer plus librement, même sans zone. Mais cela n’arrivera pas de sitôt. Alors pourquoi ne pas sortir armé d’un filtre respiratoire actif d’ici là.

Les premiers pré-testeurs comme Cherlynn Low d’Engadget sont assez impressionnés par l’appareil, trouvent le flux d’air frais (sur la moitié inférieure du visage) agréable et la finition excellente. La visière, par exemple, se fixe magnétiquement au casque.

Massive Dyson Zone – ici sans la visière attachée

Et puis les caractéristiques sonores : 6 Hz à 21 kHz, c’est une réponse en fréquence énorme. La plupart des autres fabricants se contentent de 20 Hz à 20 kHz. La batterie intégrée de 2 600 mAh a presque la capacité d’un smartphone et devrait durer jusqu’à 50 heures même avec ANC – et être complètement rechargée en 3 heures. Un mode de transparence est inclus, qui laisse toujours passer certains bruits grâce à la suppression du bruit. Entre autres choses, un capteur d’accélération détecte quand vous mettez et retirez les écouteurs.

Le filtre a une efficacité de PM 0,1 et est censé filtrer jusqu’à 99 % des polluants. Les gaz qu’il peut filtrer sont le protoxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et l’ozone (O3).

Mais c’est vrai. Quelque chose dans la campagne semble déplacé. L’apparence étrange, le prix élevé, le véritable avantage… Dyson souligne les 5 années de développement, des milliers de tests et 30 ans d’expérience avec la technologie de flux d’air. Est-ce assez pour vous? Soit dit en passant, le dossier de presse allemand et la page produit officielle allemande ne contiennent pas ou seulement quelques photos des écouteurs avec visière. Et puis la Dyson Zone ne sera initialement disponible en Chine qu’à partir de janvier. Singapour (le nouveau siège social de Dyson), le Royaume-Uni, Hong Kong et les États-Unis suivront en mars. Dyson n’a pas encore révélé quand le bourg en Allemagne aura lieu.

Et le prix ? Selon Dyson : 749 £ ou 949 $. Donc actuellement converti quelque part entre 875 et 905 euros. Nous supposons donc un prix de 899, peut-être même 999 euros dans ce pays.

Avis sincère de l’auteur ? Eh bien, comme c’est souvent le cas avec Dyson : cher, extravagant, mais c’est sûr : pas de merde. Personnellement je ne l’achèterais pas. Mais je ne suis pas non plus un audiophile, et l’air et le bruit ici dans la région sont toujours supportables. Si j’habitais ailleurs – qui sait !

Que pensez-vous de la Dyson Zone ?