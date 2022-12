Viber est une alternative de messagerie sécurisée à WhatsApp

Avec Viber, vous pouvez envoyer des messages de tous types et passer des appels téléphoniques à d’autres utilisateurs Viber gratuitement. Vous pouvez passer des appels audio et vidéo, envoyer des messages vidéo ou vocaux, utiliser des stickers, des GIF et plus encore.

Viber vous permet d’envoyer des messages gratuits et de passer des appels gratuits à d’autres utilisateurs Viber, sur n’importe quel appareil et réseau, dans n’importe quel pays. Viber synchronise vos contacts, vos messages et votre historique d’appels avec votre appareil mobile, afin que vous puissiez démarrer la conversation sur l’application mobile Viber et continuer dans le confort de votre PC. Utilisez Viber sur votre smartphone, tablette et ordinateur lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, 3G ou 4G.

Viber est-il sécurisé ?

Oui, Viber utilise un cryptage de bout en bout sur les messages individuels et les messages de groupe. Cela indique que les messages sont cryptés sur votre téléphone ou votre ordinateur au fur et à mesure qu’ils sont envoyés et que seul le destinataire auquel vous les avez envoyés possède la clé pour les décrypter. Viber inclut d’autres fonctionnalités telles que la disparition des messages, les discussions protégées par mot de passe et la suppression automatique des messages.

À qui appartient Viber ?

Viber a été développé par Talmon Marco et Igor Magazinnik à Tel Aviv, Israël, en 2010. Il est rapidement devenu une plate-forme de messagerie populaire et a atteint plus de 200 millions d’utilisateurs actifs. En 2014, Viber a été racheté par le géant japonais du commerce électronique Rakuten pour 900 millions de dollars. Viber compte désormais plus de 820 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Viber est-il disponible pour les ordinateurs de bureau ?

Oui, Viber propose un client de bureau dédié pour les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux.

Viber synchronise-t-il mes chats dans le cloud ?

Oui. Viber inclut des sauvegardes automatiques pour votre historique de chat. Pour cela, vous devez lier votre compte Google Drive sur Android ou iCloud sur les appareils iOS.

Puis-je utiliser Viber sur mon téléphone et mon PC en même temps ?

Oui. Viber permet de se connecter à différents types d’appareils. Vous pouvez organiser vos appareils en tant que « Primaire » ou « Secondaire ». Vous pouvez avoir un appareil principal et un nombre illimité d’appareils secondaires :

Téléphone : ne peut être qu’un appareil principal.

Bureau : ne peut être qu’un périphérique secondaire.

Tablette : peut être un périphérique principal ou secondaire.

Puis-je passer des appels vidéo sur Viber ?

Oui, vous pouvez passer des appels vocaux et vidéo gratuits sur Viber.

Fonctionnalités

Appels vocaux HD de la meilleure qualité

Appels vidéo

Messages texte et photo gratuits

Conversations de groupe

Aucune inscription, mot de passe ou invitation requis

Synchronisation des contacts et des messages entre votre mobile et Windows

Transférer les appels en cours entre appareils

Téléchargez Viber, entrez votre numéro de téléphone et commencez à vous connecter avec vos amis. Sur Viber, votre numéro de téléphone est votre identifiant. L’application se synchronise avec votre liste de contacts mobile, détectant automatiquement lesquels de vos contacts ont Viber.

Appels gratuits avec qualité sonore HD

Groupes jusqu’à 40 participants

Envoyez des stickers et des émoticônes, rendant la messagerie amusante !

Partager des emplacements

Répondez immédiatement aux messages en utilisant la réponse rapide

Les notifications push garantissent que vous ne manquez jamais un appel ou un message, même lorsque Viber est éteint

Intégration du système d’exploitation – partagez des photos et des vidéos directement depuis la galerie de votre appareil

Quoi de neuf