Différences entre le nouveau DJI Mini 3 et le Mini 2. Cela vaut-il le changement ?

DJI vient de présenter la nouvelle version de son drone le plus polyvalent et commercial, le DJI Mini. Il y a quelques mois, nous avons déjà rencontré une proposition de la même gamme avec le Mini 3 Pro, mais si ce que vous cherchiez était un drone avec la qualité DJI et le meilleur prix possible, alors celui que vous recherchez est ce nouveau DJI Mini 3.

Voler en 4K HDR

L’une des caractéristiques les plus remarquables est l’incorporation d’un nouveau capteur légèrement plus grand qui permet l’enregistrement au format 4K et avec HDR. Cette nouvelle fonctionnalité de plage dynamique élevée vous permettra de capturer des vidéos avec plus de détails, notamment en contre-jour, ceci étant une section où elle pourrait se démarquer du DJI Mini 2.

Tenant compte des intérêts créatifs des utilisateurs de drones, l’utilisation d’une caméra au format vertical permet d’enregistrer des vidéos qui s’adaptent parfaitement aux formats des réseaux sociaux d’Instagram et de Tik Tok, d’où ce Mini 3 comprend un module avec rotation à 90 degrés.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le capteur inclus est plus grand et offre des pixels plus grands et une ouverture f/1.7 avec laquelle obtenir plus de détails et un meilleur éclairage dans des conditions défavorables.

Stabilisateur amélioré

Ce que les propriétaires actuels d’un Mini 2 pourront remarquer, c’est que le stabilisateur DJI Mini 3 a désormais des angles de rectification beaucoup plus larges, permettant une stabilisation de l’image dans des conditions avec des mouvements plus agressifs.

Pour être exact, la plage d’inclinaison mécanique contrôle de -135 degrés avant 80 degrés (-110 à 35 sur le Mini 2), le panoramique de -30 à 30 degrés (-20 à 20 sur le Mini 2) et la rotation de -135 à 45 degrés (-35 à 35 sur Mini 2).

Tu vas planter de toute façon

Quelque chose que beaucoup pourraient rechercher lors du passage d’un Mini 2 à un Mini 3 sont les systèmes de collision. Malheureusement, le Mini 3, comme le Mini 2, n’a qu’un système de vision inférieure, il ne pourra donc pas détecter les obstacles à l’avant ou à l’arrière. Ces deux systèmes de crash ne sont disponibles que sur le DJI Mini 3 Pro.

Vaut-il la peine d’acheter le Mini 3 si vous avez un Mini 2 ?

Comme vous l’avez peut-être vu, les principales différences se trouvent dans la qualité d’enregistrement de la caméra. Ni les modes intelligents ni les systèmes de collision n’ont été améliorés par rapport à la version précédente, donc au niveau du contrôle et du pilotage il n’y a pas de changements majeurs.

Cependant, si vous n’avez pas de drone et que vous envisagez d’acheter l’un de ces deux modèles, opter pour la version la plus moderne est une excellente option puisque vous enregistrerez avec une qualité supérieure et l’image sera mieux stabilisée.

Si, en revanche, vous possédez déjà un DJI Mini 2, faire le saut vers le Mini 3 ne vous compenserait que si vous souhaitez encore améliorer la qualité d’image, puisque le nouveau capteur et la possibilité d’enregistrer en HDR seront particulièrement perceptibles dans les vidéos enregistrées.

Pour le moment, oui, ce sont toutes les caractéristiques que l’on peut voir différentes d’un drone à l’autre, il faudra donc attendre notre test vidéo pour pouvoir acheter les deux modèles et tirer les conclusions définitives.

Source: DJI