TSMC bat la crise technologique avec une augmentation de 50% des revenus

En bref : nous sommes au milieu d’un ralentissement économique mondial qui a particulièrement touché les entreprises technologiques, mais il semble que personne ne l’ait dit à TSMC. Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a vu ses revenus de novembre augmenter de 50,2 % en glissement annuel pour atteindre 7,27 milliards de dollars, et cela en grande partie grâce à Apple.

La baisse de la demande, les politiques chinoises de Covid Zero, la hausse du coût de la vie et les craintes de récession ont fait de 2022 une mauvaise année pour les géants de la technologie. La demande pour tout, des smartphones aux PC, a chuté et les licenciements massifs sont devenus monnaie courante.

TSMC a inversé la tendance en faisant plus que doubler ses ventes en novembre, par rapport à un an plus tôt, pour atteindre 7,27 milliards de dollars. Cela met la société sur la bonne voie pour atteindre son estimation du quatrième trimestre comprise entre 19,9 milliards de dollars et 20,7 milliards de dollars.

Une grande partie du bon trimestre de TSMC provient de la fourniture du SoC A16 utilisé dans l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Apple, déjà le plus gros client de TSMC, a déclaré le mois dernier qu’il achèterait des puces aux installations américaines du fournisseur, ce qui réduirait la dépendance de Cupertino vis-à-vis de l’Asie. Nous avons également entendu dire que le géant taïwanais commencera à fabriquer sur un processus de 4 nm dans ses usines de l’Arizona en 2024 – une mise à niveau des tranches de 5 nm précédemment prévues – suite à une décision qui aurait été encouragée par Apple.

Certains analystes se demandent si TSMC sera en mesure de maintenir sa bonne fortune l’année prochaine lorsque les commandes pourraient baisser. Cependant, la société aurait l’intention d’augmenter les prix des plaquettes de 3 nm de 25 % par rapport à 5 nm à 20 000 $, ce qui devrait augmenter ses résultats. La puce A17 Bionic de l’iPhone 15 2023 sera fabriquée selon le procédé 3 nm, et Apple a déjà accepté, bien qu’à contrecœur, la hausse des prix de TSMC.

Lors d’un événement auquel Joe Biden a participé plus tôt cette semaine, TSMC a confirmé qu’il étendrait ses efforts de construction et de fabrication aux États-Unis. L’expansion verra 40 milliards de dollars dépensés dans deux usines en Arizona, une augmentation par rapport à l’investissement de 12 milliards de dollars précédemment prévu. Le site créera des dizaines de milliers d’emplois et aura une production totale de 600 000 wafers par an.