Twitter frappé d’un procès affirmant que des licenciements massifs visaient un nombre disproportionné de femmes

En bref : Twitter fait face à un autre recours collectif d’anciens employés qui ont été licenciés à la suite du rachat de l’entreprise par Elon Musk. La dernière affaire affirme que les licenciements ont eu un impact beaucoup plus important sur les employées que sur les hommes et que Musk a fait publiquement des remarques discriminatoires à l’égard des femmes.

Musk a licencié environ la moitié des 7 500 employés de Twitter depuis sa socket de fonction. Deux anciens travailleurs ont intenté une action en justice à San Francisco alléguant que les politiques du nouveau propriétaire avaient un « impact disproportionné » sur les femmes.

La poursuite indique que 57% des employées ont été licenciées le 4 novembre 2022, tandis que 47% des employés masculins ont été licenciés, une disparité qu’elle qualifie d’extrêmement significative sur le plan statistique. L’analyse des données du procès indique également que 63% des femmes occupant des postes d’ingénieur ont été licenciées, contre 48% des hommes occupant des postes similaires.

L’initiative hardcore Twitter 2.0 de Musk a également été mise en avant. Musk a donné un ultimatum aux employés le mois dernier : s’engager à travailler jusqu’à 70 heures par semaine au bureau ou quitter l’entreprise. On prétend que cela a eu le plus d’impact sur les femmes « qui s’occupent plus souvent des enfants et d’autres membres de la famille, et ne sont donc pas en mesure de se conformer à de telles demandes ».

L’avocate des droits des travailleurs de Boston, Shannon Liss-Riordan, qui a porté plainte, a déclaré qu’elle voulait montrer que « l’homme le plus riche du monde n’est pas au-dessus des lois ».

« Musk et Twitter pensent qu’ils ne seront jamais tenus responsables devant les tribunaux. Nous soutenons que les conventions d’arbitrage (signées par le personnel de Twitter) ne sont pas exécutoires. Mais si nous devons passer par l’arbitrage un par un, nous sommes prêts à faites cela », a déclaré Liss-Riordan.

Il s’agit de l’une des nombreuses poursuites intentées par d’anciens travailleurs contre Musk et Twitter depuis leur licenciement. L’un d’eux affirme que les licenciements massifs ont violé la loi WARN car les employés n’ont pas reçu suffisamment de préavis. Un autre afirme que Musk supprimant l’option de travail à distance a été discriminatoire à l’égard des travailleurs handicapés, car Twitter n’a pas fourni d’aménagement raisonnable.

Il n’y a pas qu’aux États-Unis où les changements de Musk ont ​​conduit à des poursuites judiciaires. Sinead McSweeney, vice-présidente mondiale de Twitter pour la politique publique, a obtenu une injonction temporaire en Irlande la semaine dernière pour empêcher Twitter de mettre fin à son emploi après qu’elle n’ait pas répondu à l’ultimatum « hardcore » par e-mail. AP rapporte qu’après que les avocats de McSweeney ont reçu des assurances de Twitter que son travail était toujours valable, elle a découvert que son laissez-passer d’accès ne fonctionnait pas lorsqu’elle a tenté de retourner au bureau de Dublin.

« Je me suis senti complètement humilié, profondément confus et j’ai été réduit aux larmes dans un lieu public », a déclaré McSweeney.