Elon Musk veut supprimer 1,5 milliard de comptes Twitter

Le nouvel objectif a été annoncé dans les dernières heures. Pendant ce temps, le journaliste Bari Weiss a publié le deuxième chapitre des Twitter Files, la série d’enquêtes nées de documents internes à l’entreprise qui montrent la gestion du réseau social avant l’arrivée de Musk.

Nouvelles tous les jours. Chaque jour un tweet controversé. Chaque jour un lancement pour remplir les pages des agences de presse et des journaux. Qu’il s’agisse de stratégie ou d’un véritable renouveau, Elon Musk parvient à faire parler de Twitter presque quotidiennement, un réseau social qui jusqu’au début de 2022 n’était pas exactement en tête des classements de téléchargement et de recherche.

Le dernier coup de poing du nouveau PDG concerne un important plan de cession des comptes inutilisés. « Twitter commencera bientôt à libérer de l’espace pour de nouveaux noms en supprimant 1,5 milliard de comptes », a clairement écrit Elon Musk sur Twitter. Et puis il a ajouté: « Nous parlons de suppressions de comptes sans tweets et sans accès pendant des années. »

C’est toujours une période de travail « en mode hardcore » pour les salariés du réseau social. Considérant également que certains de leurs bureaux ont désormais été utilisés comme dortoirs afin de ne pas perdre un temps précieux sur le chemin du retour au travail. Une décision que l’entreprise aurait décidée sans demander de permis et sur laquelle les autorités de San Francisco enquêtent actuellement.

Le deuxième chapitre des fichiers Twitter

Pendant ce temps Elon Musk continue avec la publication des Twitter Files, une série d’enquêtes nées de documents internes de Twitter qui révèlent tout le background du réseau social. Le fait que ce soit Musk lui-même qui relance les enquêtes et probablement aussi transmette les documents peut sembler une pratique masochiste. Le message derrière cette politique est cependant plus complexe : « Avant ça fonctionnait comme ça, maintenant avec moi vous aurez d’abord la transparence ».

Le premier chapitre des Twitter Files concernait les pressions exercées sur le réseau social pour cacher des nouvelles gênantes pour la politique. Les pressions sont venues à la fois du Parti démocrate et de la Maison Blanche dirigée par Donald Trump. Maintenant, cependant, le thème de l’interdiction de l’ombre, un mode de modération de contenu dans lequel l’utilisateur n’est pas explicitement banni mais ses tweets perdent des interactions car ils arrivent dans le flux de ses abonnés.

En 2018, Vijaya Gadde (alors responsable de l’équipe Legal Policy and Trust) et Kayvon Beykpour (Head of Product) ont déclaré : « Nous n’utilisons pas l’interdiction fantôme et surtout nous n’obscurcissons pas les utilisateurs sur la base d’un jugement concernant des positions ou des idéologies politiques. « . Dans plusieurs images montrant les écrans sur lesquels travaillent les employés de Twitter, on peut clairement voir des étiquettes appliquées aux utilisateurs appelées « Trends Blacklist ». Le deuxième chapitre des Twitter Files a été publié par le journaliste Bari Weiss.

Comment Twitter réagit aux choix d’Elon Musk

Reputation Science a publié un rapport analysant les conversations avec Elon Musk sur les réseaux sociaux. Rien qu’en Italie, entre les commentaires et les publications, les contenus publiés au cours des 30 derniers jours avec Elon Musk étaient d’environ 200 000, plus de 25 millions dans le monde. La donnée intéressante concerne le sentiment lié à ces contenus.

Un sur quatre (24% au total) est totalement négatif. Les totalement positifs sont de 18% mais concernent les activités d’Elon Musk qui vont au-delà de Twitter et concernent surtout SpaceX. Le reste du contenu a un sentiment qui peut être défini comme neutre. Reputation Science a estimé que les critiques les plus sévères sont liées au licenciement d’employés.