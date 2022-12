The Game Awards: tous les gagnants, les perdants et cet envahisseur de scène Elden Ring

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les Game Awards se sont terminés il y a quelques heures, terminant un événement qui a vu la multitude habituelle de bandes-annonces et d’annonces. Comme prévu, Elden Ring et God of War: Ragnarök ont ​​​​été les grands gagnants de la soirée, le titre de FromSoftware remportant le prix convoité du jeu de l’année. Ce qui a été une surprise, c’est l’envahisseur de scène maintenant arrêté, qui a réussi à dire quelques mots bizarres alors que les développeurs d’Elden Ring acceptaient leur prix.

Elden Ring a toujours été le favori pour remporter le jeu de l’année, même avec God of War : Ragnarök dans la même catégorie. Mais la nuit restera dans les mémoires pour l’envahisseur de scène qui s’est levé de son siège et a suivi le réalisateur d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, et son équipe sur scène alors qu’ils allaient récupérer le prix. Allez à la fin de la vidéo ci-dessus pour voir ce qui s’est passé.

La façon dont la personne a marché avec désinvolture aux côtés des développeurs, puis s’est tenue derrière eux sur scène, a assuré la sécurité et les lauréats ont supposé qu’il était censé être là. Alors que le groupe commençait à s’éloigner et que la musique d’outro commençait à jouer, le pirate de l’air a sauté sur le microphone. « Je tiens à remercier tout le monde et à dire que je pense que je veux proposer ce prix à mon rabbin orthodoxe réformé Bill Clinton », ont-ils déclaré.

L’animateur Geoff Keighley est revenu sur scène, l’air perturbé, mais n’a jamais mentionné l’incident. Il a tweeté plus tard, « l’individu qui a interrompu notre moment du jeu de l’année a été arrêté ».

L’individu qui a interrompu notre moment Jeu de l’année a été arrêté. – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 9 décembre 2022

Les utilisateurs de Twitter ont publié des journaux de discussion Discord et des messages texte montrant que l’invasion était pré-planifiée. Une personne a déclaré que l’envahisseur leur avait révélé ses intentions alors qu’il jouait à Warzone il y a quatre jours. Elles sont référencé comme « le même enfant qui était sur Info Wars », qui, pour ceux qui ne le savent pas, est le site de théorie du complot d’Alex Jones.

En ce qui concerne les prix eux-mêmes, Elden Ring a remporté la meilleure direction de jeu, la meilleure direction artistique et le meilleur jeu de rôle en plus de GOTY. God of War: Ragnarök avait été nominé dans dix catégories et en avait remporté sept, dont le prix de la meilleure performance pour Christopher Judge dans le rôle de Kratos.

En regardant certains des prix, Final Fantasy 14 a remporté le prix du meilleur support communautaire, Bayonetta 3 a remporté le prix du meilleur jeu d’action et Mario + Rabbids Sparks of Hope a remporté le prix du meilleur jeu de simulation/stratégie. Arcane : League of Legends a remporté la meilleure adaptation, battant l’excellent Cyberpunk : Edgerunners.

Liste complète des nominés et des gagnants des Game Awards 2022 :

Jeu de l’année

Un conte de peste : Requiem

Elden Ring – GAGNANT

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

Errer

Xenoblade Chroniques 3

Meilleure direction de jeu

Elden Ring – GAGNANT

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

Immortalité

Errer

Meilleur récit

Un conte de peste : Requiem

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok – GAGNANT

Horizon Interdit Ouest

Immortalité

Meilleure direction artistique

Elden Ring – GAGNANT

God of War : Ragnarök

Horizon : Ouest interdit

Mépris

Errer

Meilleur score / musique

Olivier Derivière – A Plague Tale : Requiem

Tsukasa Saitoh – Anneau Elden

Bear McCreary – God of War : Ragnarok – GAGNANT

Deux plumes – Metal Hellsinger

Yasunori Mitsuda

Meilleure conception audio

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok – GAGNANT

Gran Turismo 7

Horizon Interdit Ouest

Meilleure performance

Ashly Birch – Horizon : Forbidden West

Charlotte McBurney – A Plague Tale : Requiem

Christopher Judge – God of War: Ragnarok – GAGNANT

Manon Gage – Immortalité

Sunny Suljic – God of War : Ragnarok

Jeux d’impact

Un bleu de mémoire

As Dusk Falls – GAGNANT

Citoyen dormant

Endling – L’extinction est éternelle

Sagesse rétrospective

J’étais un adolescent exocoloniste

Meilleur jeu en cours

Légendes Apex

Destin 2

Final Fantasy 14 Online – GAGNANT

Fortnite

Genshin Impact

Meilleur jeu indépendant

Culte de l’Agneau

Blanc néon

Sifu

Stray – GAGNANT

TUNIQUE

Meilleur premier jeu indépendant

Blanc néon

NORCO

Stray – GAGNANT

TUNIQUE

Survivants vampires

Meilleur jeu mobile

Apex Legends Mobile

Diablo Immortel

Genshin Impact

Marvel Snap – GAGNANT

Tour de la Fantaisie

Meilleur support communautaire

Légendes Apex

Destin 2

Final Fantasy 14 Online – GAGNANT

Fortnite

Le ciel de No Man

Meilleur jeu VR/AR

Après la chute

Among Us RV

BONELAB

Moss: Livre II – GAGNANT

Matière rouge 2

Innovation dans l’accessibilité

Alors que le crépuscule tombe

God of War: Ragnarok – GAGNANT

Retour

Retour à l’île aux singes

The Last of Us, partie 1

La carrière

Meilleur jeu d’action

Bayonetta 3 – GAGNANT

Call of Duty : Modern Warfare 2

Blanc néon

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Meilleur jeu d’action/aventure

Un conte de peste : Requiem

God of War Ragnarok – GAGNANT

Horizon Interdit Ouest

Errer

TUNIQUE

Meilleur RPG

Elden Ring – GAGNANT

Vivre en vie

Légendes Pokémon : Arceus

Stratégie triangulaire

Xenoblade Chroniques 3

Meilleur jeu de combat

DNF Duel

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

Le roi des combattants 15

MultiVersus – GAGNANT

Sifu

Meilleur jeu familial

Kirby et la terre oubliée – GAGNANT

LEGO Star Wars : La saga Skywalker

Mario + Lapins Crétins Étincelles d’Espoir

Nintendo Switch Sports

Splaton 3

Meilleur jeu de sport/course

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7 – GAGNANT

OlliOlli Monde

Meilleur jeu SIM/stratégie

Dune : la guerre des épices

Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope – GAGNANT

Guerre Totale: WARHAMMER 3

Campus à deux points

Victoria 3

Meilleur jeu multijoueur

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Multiversus

Surveiller 2

Splatoon 3 – GAGNANT

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Créateur de contenu de l’année

Karl Jacobs

Ludwig – GAGNANT

Nibellion

Nobru

QTCendrillon

Meilleur athlète d’esports

Jeong « Chovy » Ji-hoon (Gen.G, LOL)

Lee « Faker » Sang-hyeok (T1, LOL)

Finn « karrigan » Andersen ((FaZe Clan – CS:GO)

Oleksandr « s1mple » Kostyliev (Natus Vincere, CS:GO)

Jacob « Yay » Whiteaker (Cloud9, Valorant) – GAGNANT

Meilleur entraîneur d’esports

Andrii « B1ad3 » Horodenskyi (Natus Vincere, CS:GO)

Matheus « bzkA » Tarasconi (FORT, VALORANT) – GAGNANT

Erik « d00mbr0s » Sandgren (FPX, VALORANT)

Robert « RobbaN » Dahlström (FaZe Clan, CS:GO)

Allez « Score » Dong-bin (Gen.G, LOL)

Meilleur événement e-sport

ÉVO 2022

Championnat du monde de League of Legends 2022 – GAGNANT

PGL Major Anvers 2022

L’invitation de mi-saison 2022

Champions VALORANTS 2022

Meilleur jeu d’esport

Counter-Strike : Offensive mondiale

DOTA 2

League of Legends

Ligue de fusée

VALORANT – GAGNANT

Meilleure équipe d’esports

DarkZero Esports (Apex Legends)

FaZeClan (CS:GO)

Gen.G (League of Legends)

Voleurs de LA (Call of Duty)

LOUD (Valorant) – GAGNANT

Jeu le plus attendu

Final Fantasy 16

Héritage de Poudlard

Resident Evil 4

Champ d’étoiles

La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume – GAGNANT

Meilleure adaptation