Ce sont les meilleurs jeux de l’année 2022 selon The Game Awards

Un très long gala de plus de 3h30 a finalement révélé quels ont été les meilleurs jeux de l’année dans les différentes catégories. et, nous connaissons déjà les résultats des Game Awards, la grande cérémonie du jeu vidéo qui, en plus de laisser des annonces intéressantes sur les futures sorties, lève le doute quant à savoir qui a été le meilleur jeu de l’année. Et non, il n’y a pas eu de surprises.

Les meilleurs jeux vidéo de 2022

Avec un total de 31 catégories (beaucoup, oui), les récompenses ont jeté des confettis sur une foule de développeurs, mais sans surprise, les projecteurs se sont tournés vers le dernier prix de la soirée : Jeu de l’année. Cette distinction déclare le meilleur jeu des 12 derniers mois et devait se situer quelque part entre Elden Ring et God of War Ragnarök. Finalement, il l’a pris le premier.

jeu de l’année

Anneau d’Elden

Un conte de peste : Requiem God of War Ragnarok Horizon Interdit Ouest errer Xenoblade Chroniques 3



meilleure orientation

Anneau d’Elden God of War Ragnarok Horizon Interdit Ouest errer immortalité



meilleur récit

God of War Ragnarok Anneau d’Elden Un conte de peste : Requiem Horizon Interdit Ouest immortalité



meilleure direction artistique

Anneau d’Elden God of War Ragnarok Horizon Interdit Ouest mépris errer



meilleure bande son

God of War Ragnarok Anneau d’Elden Un conte de peste : Requiem Métal : Hellsinger Xenoblade Chroniques 3



meilleure conception sonore

God of War Ragnarok Anneau d’Elden Call of Duty : Modern Warfare 2 Gran Turismo 7 Horizon Interdit Ouest



Meilleure performance

God of War Ragnarok (Christopher Judge) A Plague Tale: Requiem (Charlotte McBurney) Horizon interdit à l’ouest (Ashy Burch) Immortalité (Manon Gage) God of War Ragnarok (Sunny Suljic)



Meilleur jeu par impact

Alors que le crépuscule tombe Un bleu de mémoire Citoyen dormant Endling – L’extinction est éternelle sagesse rétrospective J’étais un adolescent exocolon



meilleur jeu en cours

Final Fantasy XIV Légendes Apex destin 2 Fortnite Genshin Impact



Meilleur indé

errer culte de l’agneau Blanc néon sifu tunique



meilleur jeu mobile

Marvel Snap Apex Legends Mobile Diable immortel Genshin Impact Tour de la Fantaisie



Mieux aider la communauté

Final Fantasy XIV Légendes Apex destin 2 Fortnite Le ciel de No Man



innovation dans l’accessibilité

God of War Aux chutes du crépuscule Returnal à l’île aux singes Le dernier de la partie I The Quarry



Meilleur jeu VR/AR

Moss : Livre II Après la chute Among Us RV Matière rouge 2



meilleur jeu d’action

Bayonette 3 Call of Duty : Modern Warfare 2 Blanc néon sifu Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder



Meilleur jeu d’action/aventure

God of War Ragnarok Un conte de peste : Requiem Horizon Interdit Ouest errer tunique



Meilleur RPG

Anneau d’Elden Vivre pour vivre Pokémon Légendes : Arceus Stratégie triangulaire Xenoblade Chroniques 3



meilleur jeu de combat

multiversus DNF Duel L’aventure bizarre de Jojo : All Star Battle R Le roi des combattants XV sifu



meilleur jeu familial

Kirby et la terre oubliée LEGO Star Wars : Le Skywalker Mario+Lapins Crétins Étincelles d’Espoir Nintendo Switch Sports éclaboussure 3



Meilleur Sim/Stratégie

Mario+Lapins Crétins Étincelles d’Espoir Dune : la guerre des épices Total War : Warhammer 3 Campus à deux points gagner 3



Meilleur jeu de sport/course

Gran Turismo 7 F1 22 FIFA 23 NBA 2K23 Monde Olliolli



meilleur multijoueur

éclaboussure 3 Call of Duty : Modern Warfare 2 multiversus Surveiller 2 Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder



meilleur créateur de contenu

Louis karl jacobs Nibellion Nobru qtcindicerella



meilleur indie pour ses débuts

errer Blanc néon norco tunique Survivants vampires



Meilleure adaptation

Arcane : League of Legends Cyberpunk : Edgerunners Le spectacle Cuphead ! Sonic le hérisson 2 Inexploré



Meilleur début de partie

La légende de Zelda : les larmes du royaume fantasme final 16 Héritage de Poudlard Resident Evil 4 Champ d’étoiles



Meilleurs sports électroniques

Valorant Offensive mondiale Counter-Strike Dota 2 League of Legends Rocket League



Meilleur athlète eSport

Jacob « Yay » Whiteaker Jeong « Chovy » Ji-Hoon Lee « Faker » Sang-hyeok Finn « Karrigan » Andersen Oleksandr « S1mple » Kostyliev



Meilleure équipe eSport

FORT Darkzero eSports clan du visage Gén.G Voleurs de LA



Meilleur entraîneur eSport

Matheus « BZKA » Tarasconi Adrii « B1ad3 » Horodenskyi Erik « Doombr0s » Sandgren Robert « Robban » Dahlström Allez « Score » Dong-Bin



Meilleur événement eSport