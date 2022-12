Windows 11 vous permet désormais d’enregistrer nativement l’écran sur Insider

Les utilisateurs de Windows réclament depuis de nombreuses années un outil d’enregistrement d’écran préinstallé dans le système d’exploitation et ENFIN Microsoft nous a écoutés. Aujourd’hui est un jour historique ! Aujourd’hui, nous vous présentons le nouvel enregistreur d’écran intégré à l’outil de capture de Windows 11. Actuellement uniquement disponible sur le canal de développement Windows Insider !

Jusqu’à présent, si nous voulions enregistrer notre écran, nous devions aller vers des outils tiers ou la barre de jeu Xbox. Cependant, les premiers nécessitaient déjà d’avoir à installer un programme spécifique et les seconds, en plus de ne pas avoir les meilleures performances, n’a servi qu’à enregistrer dans les applications et les jeux, mais pas sur le bureau Windows.

Windows 11 aura enfin un outil d’enregistrement d’écran

Microsoft a intégré la possibilité d’enregistrer l’écran dans l’outil de capture de Windows 11. Avec cette mise à jour désormais disponible sur Insider Dev Channel (version 11.2211.35.0), nous pourrons sélectionner et ajuster la partie de l’écran que nous voulons enregistrer avant de démarrer la session d’enregistrement. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons voir un aperçu de notre enregistrement avant de le sauvegarder ou de le partager.

Microsoft nous indique qu’il y a des bugs connus dans cette première version. Par exemple, nous pouvons remarquer un petit délai entre le moment où nous cliquons sur « Démarrer » et le début de l’enregistrement. Nous devons être patients car ils ont sûrement besoin de quelques semaines pour perfectionner cette nouvelle fonctionnalité et l’apporter au canal stable de Windows 11.

Par curiosité, nous avons remarqué qu’avec cette mise à jour, l’outil Snipping Tool passe d’une application UWP à l’utilisation du SDK de l’application Windows. L’inclusion de l’enregistreur d’écran a sûrement quelque chose à voir, car le plus grand nombre de possibilités offertes par Windows App SDK par rapport à son prédécesseur n’est pas un secret.