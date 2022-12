Le smartphone phare Phantom X2 Pro de Tecno est doté d’un objectif portrait rétractable

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le fabricant chinois de smartphones Tecno a dévoilé un nouveau smartphone phare doté de ce qu’il appelle le premier objectif portrait rétractable au monde. La série Tecno Phantom X2 a fait irruption lors d’un événement médiatique flashy à Dubaï mercredi et est mise en vedette par la caméra susmentionnée, mais plus à ce sujet dans un instant.

Le modèle phare Pro comprend un écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz (1 080 x 2 400) recouvert de Corning Gorilla Glass Victus qui est piloté par une puce MediaTek Dimensity 9000 de 4 nm aux côtés d’un GPU Mali-G710, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1.

La vedette du spectacle est le tireur de portrait, qui capture des images de 50 MP en utilisant des pixels de 1,28 µm et un objectif à ouverture f/1,49 avec une distance focale de 65 mm. Avec autant de portée, il peut également servir de téléobjectif décent. L’idée de l’objectif pop-out est de fournir un bokeh naturel plutôt que de le faire artificiellement via un logiciel.

Les composants mécaniques de l’appareil photo sur les smartphones ne sont pas nouveaux, mais ils n’ont jamais vraiment décollé non plus.

Le Galaxy S9 de Samsung comportait des lames d’ouverture mécaniques, par exemple, et le Galaxy A80 utilisait une caméra pop-up et pivotante. Le OnePlus 7 Pro avait également une caméra selfie pop-up. Le problème avec ces implémentations et d’autres similaires est qu’elles ne sont qu’un autre point de défaillance potentiel. Les composants mécaniques s’useront inévitablement avec le temps, et vous pouvez presque être certain qu’ils vont attirer l’attention des enfants qui voudront les tripoter.

Le tireur de portrait est flanqué d’un deuxième appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1,85 et d’un appareil photo ultra large de 13 MP avec une ouverture f/2,2. À l’avant se trouve une caméra selfie de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,5.

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 45 W, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une prise en charge double SIM. Notamment, le téléphone ne porte pas d’indice IP officiel et il n’y a pas de slot d’extension pour les cartes mémoire.

La Série Tecno Phantom X2 doit sortir plus tard ce mois-ci sur certains marchés étrangers. Nous attendons toujours que Tecno ajoute la série Phantom X2 à son site Web, mais selon Engadget, la déclinaison Pro coûtera environ 930 $ au lancement.