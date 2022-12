Jouez gratuitement à 16 nominés aux Game Awards avec le Xbox Game Pass

Il ne reste qu’un jour avant le début du gala des Game Awards, donc si vous ne savez rien des nominés à ce stade, sur Xbox Game Pass, vous avez une excellente occasion de jouer avec plusieurs des gagnants possibles. C’est l’un des grands avantages du catalogue Xbox Game Pass, qui compte tellement de jeux que vous pouvez les trouver presque tous.

Grands jeux pour les favoris

Mois après mois, le Xbox Game Pass continue de montrer qu’il est l’un des meilleurs services d’abonnement qui existe, mais si certains avaient encore des doutes sur son catalogue, la liste suivante pourrait éclaircir les doutes de plus d’un. Et c’est que compte tenu du fait que les célèbres The Game Awards annuels (l’équivalent des Oscars des jeux vidéo) se tiennent dans un peu plus de 24 heures, chez Microsoft, ils ont décidé de se montrer et ont répertorié tous les jeux nominés qui peuvent actuellement être joué sur Xbox Game Pass. Ils sont les suivants:

Un bleu de mémoire

Nominé pour:

Un conte de peste : Requiem

Nominé pour:

jeu de l’année

meilleur jeu d’aventure et d’action

Meilleure performance (Charlotte McBurney)

Alors que le crépuscule tombe

Nominé pour:

Citoyen dormant

Nominé pour:

Dune : la guerre des épices

Nominé pour:

Meilleur Sim/Stratégie

immortalité

Nominé pour:

meilleure orientation

meilleur récit

Meilleure performance (Manon Gage)

Métal : Hellsinger

Nominé pour:

Le ciel de No Man

Nominé pour:

Un meilleur soutien communautaire

norco

Nominé pour:

Returnal à l’île aux singes

Nominé pour:

mépris

Nominé pour:

tunique

Nominé pour:

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu d’action/aventure

meilleur début indépendant

Survivants vampires

Nominé pour:

TMNT : La Revanche de Shredder

Nominé pour:

meilleur jeu d’action

meilleur multijoueur

Total War : Warhammer 3

Nominé pour:

Meilleur jeu de stratégie/simulateur

Campus à deux points

Nominé pour:

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Champ d’étoiles

Le prochain grand travail avec le label Bethesda et la signature de Todd Howard est toujours en développement, mais cela ne l’a pas empêché de se faufiler dans le gala. et, c’est une catégorie un peu étrange, puisqu’elle récompense des jeux qui ne sont pas sortis, mais vous savez, ce sont les Game Awards.

Nominé pour:

Où regarder les Game Awards

Le gala des Game Awards se tiendra à l’aube du 8 au 9 décembre à 2h00 du matin en France. Comme toujours, il durera environ plus de 2 heures, et bien que le gala ait toujours servi à présenter de grandes annonces et à donner l’étrange surprise (Microsoft a osé montrer la Xbox Series X alors qu’on n’en savait rien), il semble que cette année les bombardements seront assez brefs et nous n’aurons peut-être pas de grosses surprises lors de la cérémonie.

Et c’est qu’ils ont été des mois assez difficiles pour l’industrie, qui continue d’accumuler des retards dans de nombreux jeux qui devraient être sur le point de sortir. Le bon vieux Geoff Keighley va-t-il nous faire sauter du fauteuil pour une autre année ?

Suivez la cérémonie en direct sur le site officielet gardez à l’esprit que parmi tous les spectateurs, ils tireront au sort un Steam Deck toutes les minutes.