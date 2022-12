Exclusif : Microsoft Teams Présente Un Concurrent De Discord

Microsoft Teams est principalement un logiciel d’organisation et de gestion d’entreprise et dans le domaine de l’éducation. Ses outils puissants et ses intégrations justifient son utilisation dans les entreprises, les instituts et les universités du monde entier. Cependant, il existe une Teams que très peu connaissent : « Teams for Home ».

Équipes pour la maisonAussi connu comme Des équipes pour la vie, est la version gratuite de Teams qui nous permet de discuter, d’organiser et de passer des appels vidéo avec la famille et les amis. En bref : une tentative de rivaliser avec d’autres outils tels que WhatsApp, Messenger ou Telegram.

Comment pourrait-il en être autrement, cette stratégie n’a pas fonctionné. Presque personne ne connaît cette version grand public (préinstallée sur Windows 11 et accessible depuis les applications Teams respectives sur iOS et Android). Pour cette raison, Microsoft proposera un changement de cap : des familles aux communautés.

Des équipes pour la maison ? Des équipes pour les communautés !

Selon des sources proches de la rédaction des Netcost-Security, Microsoft présentera aujourd’hui une mise à jour importante de Teams pour les consommateurs qui cherchera à le positionner comme un outil idéal pour l’organisation des communautés.

Microsoft est conscient que les communautés telles que celles formées par les clubs sportifs, les développeurs ou les fans manquent actuellement d’un lieu idéal pour s’organiser. Discord est peut-être la chose la plus proche, mais Microsoft ne pense pas que ce soit l’endroit le plus sûr ou le plus intuitif pour le faire (curieusement, Microsoft a récemment tenté sans succès d’acheter Discord). Microsoft veut créer un lieu adapté aux communautés de toutes sortes où la sécurité prime sur tous les fronts. Il est important que ce soit un outil conviviale et familiale.

WhatsApp a récemment lancé ses « Communautés », Facebook a ses pages et ses groupes et Twitter avec ses niches, mais aucune ne s’est imposée comme le lieu de prédilection des communautés pour s’organiser. Microsoft pense qu’il y a un marché à conquérir.

Nous ne connaissons pas d’autres détails sur ce changement d’orientation dans Teams pour les consommateurs. Nous pensons que Microsoft mettra à jour les applications existantes en ajoutant la possibilité de créer des communautés avec leurs sections, règles, canaux textuels et vocaux respectifs, etc. Il reste à voir s’ils exécutent l’idée via des applications distinctes ou, comme ils l’ont fait jusqu’à présent, au sein des applications Teams elles-mêmes.

Et vous, Que pensez-vous de ce mouvement ? Pensez-vous qu’ils ont raison de changer l’orientation de ce produit ? Pensez-vous qu’il sera utile d’organiser des communautés de toutes sortes ? Que demanderiez-vous pour l’utiliser par rapport à d’autres options concurrentes ?