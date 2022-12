Epic Games ajoute la fidélité graphique Unreal Engine 5.1 à Fortnite

Pourquoi c’est important : Epic Games vient de lancer Fortnite Chapter 4, et avec lui vient le support Luman et Nanite. Considérés comme des piliers d’Unreal Engine 5, Lumen et Nanite ajoutent une fidélité graphique à Fortnite qui fait une différence remarquable.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Nanite augmente considérablement le nombre de polygones que les développeurs peuvent utiliser sans imposer de taux de trame élevés. Epic dit que chaque brique, pierre, planche de bois et garniture murale des maisons est modélisée individuellement en temps réel à partir de millions de polygones. Les environnements naturels sont rendus de la même manière. Chaque pierre, fleur et brin d’herbe est un modèle autonome. Les arbres comptent désormais environ 300 000 poly.

La technologie Lumen d’Unreal Engine gère à peu près tout ce qui concerne l’éclairage d’une scène – illumination globale, ray tracing, éclairage indirect, etc. Les effets de Lumen modifieront la tenue d’un avatar avec un éclairage réfléchi de l’environnement. De même, le personnage du joueur diffuse la lumière sur les objets et les surfaces à proximité.

Epic ne s’est pas contenté d’ajouter le support Lumen et Nanite. Les développeurs ont également utilisé les Virtual Shadow Maps d’Unreal Engine 5.1 pour donner plus de détails à l’ombrage. Comme pour Nanite et Lumen, les cartes d’ombre affectent tous les modèles individuels du jeu. Les feuilles, les briques et chaque feuille d’un arbre projettent une ombre. Il permet également des ombres d’avatar très détaillées.

L’équipe est également passée de l’anticrénelage temporel à la super résolution temporelle plus tolérante en termes de fréquence d’images. Cette fonctionnalité permet « des visuels de haute qualité à une fréquence d’images élevée ».

Si vous avez joué à Fortnite, vous pouvez voir la différence discernable qu’Unreal 5 apporte au jeu dans les captures d’écran tout au long de cet article. L’eau réfléchissante avec précision est particulièrement impressionnante. Et l’éclairage est diffusé de manière appropriée afin que même les zones ombragées reçoivent la bonne quantité d’éclairage.

Bien que les modifications soient disponibles sur toutes les plates-formes de la génération actuelle, y compris les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, les utilisateurs de PC – comme toujours – ont le plus de contrôle sur la fidélité graphique. Il existe les préréglages typiques, mais les utilisateurs de PC peuvent obtenir une granularité avec les paramètres graphiques activant et désactivant des éléments individuels à volonté. Il y a aussi un curseur pour ajuster rapidement la fidélité à un niveau général.

Epic dit que pour de meilleurs résultats, les joueurs doivent avoir une GeForce RTX 2080 ou une Radeon RX 5700 ou plus récente. Ils ont également besoin des derniers drivers graphiques et de DirectX 12. Il recommande par ailleurs les versions les plus récentes de Windows 10 ou 11.

La seule chose dont le propriétaire de la console doit s’inquiéter est qu’il arrête le mode 120 FPS s’il l’utilise. Sinon, le jeu n’implémentera pas les nouvelles fonctionnalités de fidélité. Pour modifier ce paramètre, accédez à Vidéo-> Graphiques-> Mode 120 FPS, et assurez-vous qu’il lit « désactivé ».

Il convient de mentionner que ces modifications ne sont disponibles que sur l’île Battle Royale. Save the World et Creative Mode ne sont pas pris en charge. C’est particulièrement une mauvaise nouvelle pour les créateurs, car le but de Creative est de montrer ce que vous pouvez créer. Cependant, les deux modes bénéficient de la super résolution temporelle.