La TSA est prête pour un déploiement national de son système de reconnaissance faciale

Une patate chaude : Ce qui a commencé comme un projet driver limité pour tester la technologie de reconnaissance faciale pourrait bientôt devenir la norme pour les routines de contrôle et d’identification dans tous les aéroports américains. Du moins, c’est ce que la Transportation Security Administration (TSA) prévoit pour l’année prochaine.

La TSA a commencé à utiliser son système biométrique dans 16 aéroports américains comme procédure de contrôle facultative obligeant le voyageur à insérer sa version d’identité et à se faire scanner le visage. Le système est nommé CAT-2 et, selon la TSA, il peut faire correspondre avec succès une photo en direct capturée à l’image sur l’identification numérique pour vérifier l’identité d’un passager.

L’agence affirme que les données biométriques collectées par le biais de la numérisation CAT-2 sont anonymisées, cryptées, puis transférées pour analyse à la direction des sciences et technologies du département de la sécurité intérieure afin d’évaluer l’efficacité de la technologie. Les données seront supprimées dans les 24 mois, déclare la TSA.

Le gouvernement a initialement déployé le système CAT-2 à l’aéroport national Ronald Reagan de Washington pendant la pandémie de COVID-19. La TSA l’a ensuite étendu à d’autres grands aéroports américains. Selon Jason Lim, qui aide la TSA à gérer le programme, les voyageurs utilisant CAT-2 (ou Credential Authentication Technology with Camera) ne devraient pas s’inquiéter d’une mauvaise identification lors de la routine de contrôle.

Malgré les déclarations de Lim, les inquiétudes concernant l’utilisation généralisée de la technologie biométrique augmentent chaque jour. Selon Albert Fox Cahn, fondateur du Surveillance Technology Oversight Project, ces types de programmes biométriques ne sont facultatifs que dans la phase d’introduction. Au fil du temps, ils deviennent la norme, sont nationalisés et deviennent finalement obligatoires.

« Il n’y a pas d’endroit plus coercitif pour demander aux gens leur consentement qu’un aéroport », a déclaré Cahn. « [Facial recognition is more likely to] accuser à tort les voyageurs noirs et bruns et non binaires et d’autres groupes qui ont historiquement été confrontés à davantage d’erreurs de reconnaissance faciale. [I don’t] faites confiance à la TSA pour évaluer l’efficacité de ses propres systèmes de reconnaissance faciale. »

Les forces de l’ordre de tous bords utilisent actuellement l’identification biométrique pour filtrer les immigrants aux frontières, contrôler les suspects, etc. Malgré les préoccupations concernant les préjugés raciaux et une liste croissante de cas d’identification erronée, les technologies de reconnaissance faciale deviennent de plus en plus populaires parmi les autres organismes d’application de la loi. Certaines villes, comme San Francisco, tentent de lutter contre les abus en interdisant complètement la reconnaissance faciale.