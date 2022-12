La mise à jour gratuite Colosseum PVP d’Elden Ring arrive le 7 décembre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le développeur d’Elden Ring, FromSoftware, a confirmé une longue rumeur de DLC et vous n’aurez pas à attendre très longtemps pour l’essayer. Mardi, le studio japonais et l’éditeur Bandai Namco Entertainment ont annoncé Colosseum. La mise à jour PVP permettra aux joueurs de s’engager dans des duels, des free-for-all et des combats d’équipe dans les Colisée de Limgrave, Leyndell et Caelid, selon la description de la bande-annonce.

La mise à jour 1.08 est un cadeau et devrait être lancée le 7 décembre (c’est-à-dire demain), juste avant les Game Awards 2022.

Elden Ring est arrivé fin février et a pris un bon départ, renforçant encore FromSoftware en tant que premier studio de jeux. En octobre, plus de 17,5 millions d’exemplaires avaient été vendus dans le monde. La version PlayStation 5 du jeu a un score de 96 sur Metacritic avec la version PC classée quelques points plus bas à 94. Le score utilisateur est un peu moins favorable à 7,8 pour PS5 et 6,9 pour PC.

La mise à jour PVP en attente n’est pas exactement une surprise à ce stade. Plus tôt cette année, les dataminers ont trouvé des actifs inutilisés dans le jeu, y compris les colisées, et ont supposé qu’ils pourraient être activés dans le futur DLC.

Le jeu a remporté des nominations dans plusieurs catégories du Game Award, notamment le meilleur jeu de rôle, la meilleure conception audio, la meilleure partition et la meilleure musique, la meilleure direction artistique, le meilleur récit, la meilleure direction de jeu et le grand-père de tous, le jeu de l’année. Il affronte d’autres poids lourds, notamment God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West et Xenoblade Chronicles 3, pour n’en nommer que quelques-uns.

Certains pensent que la baisse « précoce » du PVP de FromSoftware pourrait ouvrir la voie à une annonce plus importante du DLC, peut-être lors des Game Awards.

Time a classé Elden Ring comme sa quatrième version préférée de 2022 derrière The Quarry, Horizon: Forbidden West et God of War: Ragnarok, dans cet ordre.

La cérémonie annuelle de remise des prix sera diffusée en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles le 8 décembre et sera à nouveau animée par Geoff Keighley. Il sera diffusé simultanément sur la plupart des principales plates-formes numériques, sociales et de jeu à partir de 16h30, heure du Pacifique.