OneDrive redessine sa configuration dans le canal de développement de Windows 11

Avec la sortie de Windows 11, Microsoft a lancé une refonte subtile du client OneDrive pour aligner son design sur celui du nouveau système d’exploitation. En plus des coins arrondis, certaines icônes et la liste déroulante du client changeaient. Par ailleurs, il s’est intégré aux nouveaux menus contextuels de l’explorateur de fichiers.

Cependant, lors de l’ouverture des paramètres OneDrive, nous avons été confrontés à la même disposition et aux mêmes options que le client avait dans Windows 10. Par conséquent, nous avons été confrontés à une interface incohérente lors de la modification des options du service de stockage en nuage. .

La configuration de OneDrive suit désormais la disposition de Windows 11

Désormais, les utilisateurs du canal Windows Insider Dev se retrouvent avec la version 22.238.1114.0002 du client OneDrive. Malgré le fait qu’il n’y a pas eu d’annonce officielle, nous voyons que Microsoft a repensé l’ensemble de la fenêtre Paramètres et suit désormais les lignes de conception de Windows 11.

De plus, non seulement le design a été renouvelé, mais on apprécie l’introduction d’une nouveauté importante. Lors de la configuration de la synchronisation des dossiers dans OneDrive, nous pouvons également choisir les dossiers Musique et Vidéos, au lieu des options classiques de Documents, Bureau et Images.

Pour le reste, les options typiques pour télécharger des images et des vidéos à partir d’autres appareils, enregistrer des captures d’écran ou configurer des fichiers à la demande ont été conservées. Aussi, il est toujours possible de configurer des notifications sur la suppression de fichiers ou les mémoires de « En ce jour ».

Cependant, on peut apprécier qu’il s’agit d’une première version car il n’y a pas d’animations lors du passage d’une section à l’autre et, sur certains sites, le texte n’est pas correctement dimensionné. Ce sont des bugs courants pour les logiciels qui en sont encore à leurs débuts, nous devrons donc être patients et fournir des commentaires via le Feedback Hub.