Les meilleurs moniteurs PC : des choix pour les créateurs de contenu, les joueurs, la productivité au bureau et les passionnés

Génial | Caractéristiques de différenciation

Grande précision des couleurs prête à l’emploi. Gamme de couleurs étendue. Connexion en guirlande DisplayPort

Bon | La plupart l’ont

KVM intégré

Moyenne | Les concurrents peuvent être meilleurs

La fonction de gradation locale est médiocre, luminosité HDR moyenne

Pour un moniteur de création de contenu polyvalent, une combinaison d’une taille de 32 pouces et d’une résolution 4K atteint le point idéal. Bien qu’il existe de nombreuses options, peu offrent le même mélange de fonctionnalités professionnelles, de précision des couleurs, de qualité de fabrication et de prix que l’U3223QE Ultrasharp de Dell.

L’expérience de Dell dans la production d’écrans haut de gamme est mise en évidence avec cet écran. Le panneau IPS 3840 x 2160 a été calibré en usine pour produire une précision des couleurs 100 % sRGB prête à l’emploi, ainsi que des couleurs 98 % DCI-P3 et 89 % Adobe RVB.

L’écran affiche 1,07 milliard de couleurs et un rapport de contraste revendiqué de 2000:1, tandis que les 400 nits de luminosité l’aident à obtenir la certification HDR 400. Pour soulager la fatigue oculaire, le panneau est certifié TÜV Rheinland pour sa faible luminosité bleue sans scintillement.

Les ports se composent d’un seul DisplayPort 1.4 et d’une autre sortie DP pour permettre la connexion en guirlande d’un deuxième moniteur. Il existe également quatre emplacements USB 3.0, un seul HDMI 2.0 et un USB Type-C qui offre une alimentation électrique (jusqu’à 90 W de puissance de charge), le mode DisplayPort Alt et une connectivité de données USB 2.0.

Les autres points forts incluent un KVM intégré qui vous permet de basculer entre deux PC tout en utilisant un clavier et une souris. Il est également livré avec de minuscules lunettes (6 mm), un temps de réponse faible et le châssis minimaliste est solide.

Le principal inconvénient de l’offre de Dell est la finition semi-brillante de l’écran, car elle ne gère pas très bien les reflets des sources lumineuses. Pour certains bureaux, il peut être difficile de trouver la bonne position pour l’utiliser sans que les reflets de l’écran ne soient trop gênants.

Alternatives avec une meilleure précision des couleurs

Si vous recherchez quelque chose avec une précision des couleurs encore meilleure, il existe plusieurs options à considérer en fonction de vos besoins spécifiques. L’écran Dell UltraSharp PremierColor UP3221Q de 31,5 pouces est doté d’un rétroéclairage à gradation locale sur toute la surface (FALD) à base de mini LED avec 2 048 zones, permettant une luminosité élevée et un excellent contraste.

La luminosité HDR maximale de 1 000 nits indique qu’il est certifié VESA DisplayHDR 1000 et qu’il prend en charge respectivement 99,8 % et 93 % des espaces colorimétriques DCI-P3 et Adobe RVB.

L’Asus ProArt PA32DC 32″ est un autre moniteur 4K doté de fonctionnalités professionnelles, telles qu’un colorimètre automatisé et motorisé et plusieurs modes prédéfinis pour l’utilisation de sRGB, DCI-3 et HDR. Les utilisateurs de logiciels Adobe seront particulièrement intéressés par le 99 % Adobe RGB. précision.

Le panneau OLED n’a pas la même luminosité maximale que l’UP3221Q de Dell, mais il prend en charge les formats à plage dynamique élevée tels que HDR10, Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma (HLG).

Comme tant d’autres dans cette catégorie, le PA32DC arbore une multitude de ports d’E/S : un DP1.4, trois HDMI 2.0, quatre USB 3.2 Gen Type-A et un USB Type-C qui prend en charge le mode DisplayPort Alt et offre 64 W. de puissance de charge.

Le ProArt PA32DC et le Dell PremierColor UP3221Q coûtent respectivement 3 500 $ et 4 000 $, ce sont donc des investissements sérieux, mais ils sont considérablement moins chers que les autres moniteurs de ce segment, tels que l’Eizo ColorEdge CG319X et le Pro Display XDR d’Apple.