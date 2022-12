Alienware tease le retour de son PC portable gamer 18 pouces

Quelque chose à espérer : la plupart des ordinateurs portables d’aujourd’hui sont équipés d’écrans mesurant entre 13 et 17 pouces. Mais Alienware va à contre-courant de la tendance en ressuscitant son géant de 18 pouces qui a été vu pour la dernière fois en 2015. La filiale de Dell a publié une vidéo avant l’événement CES du mois prochain taquinant l’ordinateur portable, notant que « Quand quelque chose d’aussi gros et puissant arrive, il laisse un marque. »

Même les ordinateurs portables modernes à plus grand écran sont plus légers et plus petits que leurs prédécesseurs. Découvrez nos meilleurs choix ici. La série Alienware 18 était tout le contraire. Le M18x R2 avec son écran de 18,4 pouces pesait 12,6 livres – son bloc d’alimentation à lui seul pesait 2,4 livres – et était livré avec un châssis incroyablement volumineux, ce qui en fait une machine pas vraiment conçue pour la portabilité ou les tours. À titre de comparaison, le Razer Blade 17, notre choix en tant que meilleur ordinateur portable de remplacement pour ordinateur de bureau, pèse environ 6 livres.

Il semble qu’Alienware pense qu’il existe encore un marché pour les ordinateurs portables à écran de 18 pouces. Le compte Twitter officiel de la société a publié un clip de 15 secondes taquinant le retour de l’Alienware 18.

Les signes sont tout autour de vous, quelque chose de grand arrive bientôt. pic.twitter.com/EyU8BvdYIF — ALIENWARE (@Alienware) 5 décembre 2022

L’ancienne série Alienware 18 comportait deux GPU internes, jusqu’à quatre disques durs et des composants puissants pour l’époque. Il n’a peut-être pas été facile à transporter, mais les performances et la taille de l’écran lui ont permis d’obtenir des critiques très positives, pour ceux qui ont l’intention de garder l’ordinateur portable au même endroit.

Une nouvelle version de cette machine de 18 pouces sera sans aucun doute plus légère et plus mince que son prédécesseur, même si nous pouvons toujours nous attendre à quelque chose de grand, puissant et, étant Alienware, axé sur les joueurs. Il y aura probablement aussi un prix à payer.

Le teaser ne donne rien ni aucune date de sortie au-delà de « Bientôt disponible ». Le CES n’est que dans quelques semaines, alors ne soyez pas surpris de voir le tout nouvel Alienware 18 présenté lors de l’événement de Las Vegas.

Il y a eu des ordinateurs portables depuis l’Alienware 18 qui font paraître la machine de Dell petite en comparaison. L’Acer Predator 21, par exemple, avait un écran ultra large incurvé de 21 pouces et coûtait 8 999 $. Il y avait aussi le prototype Aurora 7 d’Expanscape (ci-dessus), qui avait sept écrans individuels, dont trois mesuraient 17,3 pouces.