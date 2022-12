Les écrivains de Rogue One ont mis en conserve une suite potentielle qui a exploré le "côté obscur" de l’Alliance rebelle

Dans le contexte : Pour beaucoup, moi y compris, Rogue One : A Star Wars Story était le meilleur film SW canonique depuis la trilogie originale. Il a été si bien accueilli que les scénaristes avaient encadré une suite, mais il n’est jamais entré en production. C’était probablement pour le mieux, cependant.

Rogue One: A Star Wars Story a fait ses débuts en salles le 16 décembre 2016. Il a rapidement cassé un milliard de dollars au box-office, ce qui en fait officiellement un succès à succès. Cela ne devrait pas être une surprise puisque les fans et les testeurs ont préféré Rogue One à la trilogie précédente sortie plus de 10 ans plus tôt.

Une partie de ce qui a rendu Rogue One si génial, c’est qu’il n’avait pas la fin stéréotypée d’Hollywood. Cela n’a pas abouti à une petite conclusion heureuse, du moins pas pour l’équipage de Rogue One, mais c’était une bonne chose. Les héros n’ont pas pu se baisser pour recevoir des médailles de la princesse Leia car – alerte spoiler – ils sont tous morts.

Leur sacrifice est directement lié au début de Star Wars Episode IV: Un nouvel espoir et le message de Leia à Obi-Wan Kenobi étant « notre seul espoir », alors que Vader et ses Stormtroopers montaient à bord de son vaisseau. Cela a montré le véritable sacrifice que l’équipage de Rogue One a fait pour faire parvenir les plans de l’étoile de la mort à l’Alliance rebelle.

Rogue One s’est terminé de manière spectaculairement explosive, rappelant la destruction de l’Episode IV de l’étoile de la mort et bouclant la boucle avec sa mission prévue. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus sur Rogue One après ce point. Cet aspect du film à lui seul – que tout le monde meurt – a mis une suite à peu près hors de propos en ce qui concerne l’histoire.

Cependant, cela n’a pas empêché les co-auteurs Gary Whitta et Chris Weitz de lancer la balle de la suite autour de la table de remue-méninges quand tout a été dit et fait. Comme repéré par ScreenRant, Whitta a tweeté que lui et Weitz avaient semé l’idée d’avoir une série télévisée Rogue One après les événements de Return of the Jedi.

« Il y a des années, mon co-scénariste de Rogue One, Chris Weitz, et moi avons eu une idée géniale pour une émission télévisée sur une équipe rebelle de style Mossad traquant les criminels de guerre impériaux qui ont fui et disparu après la chute de l’Empire », a déclaré Whitta. « Cela aurait pu être un serre-livres sympa pour R1. »

En effet, cela a peut-être été cool – et granuleux et finalement sombre comme l’enfer. Quelque chose d’un renversement de rôle où les rebelles passent à l’offensive et apportent un cadrage moral à la question : jusqu’où l’Alliance doit-elle aller pour conserver sa liberté alors que l’Empire est en lambeaux et en fuite le combat ? Les forces rebelles ne feraient-elles pas la même chose que l’Empire – pourchasser et tuer un ennemi plus faible ?

Cependant, il n’est finalement jamais entré en gestation pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, comme mentionné précédemment, la fin de R1 était assez concluante. À moins d’un gadget deus ex machina qui a permis à l’équipage de Rogue One de survivre, il n’y avait aucun moyen de réécrire les personnages dans l’histoire à la fin de Jedi. Cela aurait été pire que de faire tirer Greedo en premier dans l’épisode IV et de ruiner le représentant de Han Solo en tant que contrebandier sans limites du mauvais côté de la loi.

Oh, attendez. Lucas l’a déjà fait.

Il y avait toujours la possibilité de créer quelque chose de similaire à R1 sans ressusciter les personnages. Cependant, Whitta et Weitz risquaient de salir le sacrifice de l’équipage original de Rogue. Il aurait été voué à une tombe précoce s’il n’avait pas été écrit et exécuté parfaitement, ce qui n’aurait pas été une tâche facile compte tenu du hardware source. En fin de compte, les scénaristes ont abandonné l’idée car Disney travaillait déjà sur The Mandalorian, qui a fait ses débuts trois ans plus tard en 2019.

De plus, Disney voulait que Rogue One soit une histoire unique dès le départ – faisant partie d’une série d’anthologies qui comprenait Solo: A Star Wars Story. Bien sûr, les plans d’anthologie se sont également retrouvés sur le sol d’idées piétinées, Disney décidant que le format de la série télévisée en streaming était une meilleure avenue pour des revenus continus.

C’est tout bon, cependant. Whitta et Weitz ont écrit l’un des meilleurs contes de Star Wars depuis L’Empire contre-attaque. Pourquoi le traîner et dévaloriser le nom juste pour une suite ? Parfois, il est préférable d’arrêter pendant que vous êtes au sommet de votre jeu au lieu de presser une adresse IP pour chaque centime que cela vaut.