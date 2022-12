Le chapitre 4 a révolutionné Fortnite : tout ce qui change entre la carte, les motos de cross et les collaborations

La saison 1 du Chapitre 4 a été inaugurée (comme le veut la tradition) par un événement live : Fracture. Parmi les innovations les plus importantes du nouveau gameplay figurent les avantages, des compétences qui sont débloquées pendant que le joueur est dans le jeu.

Promu. Pour l’instant, l’avis de la communauté des gamers sur le nouveau chapitre de Fortnite est assez unanime. Entre la carte, les drones, les motos de cross et les nouvelles fonctionnalités du jeu, Fortnite a fait ce qu’il a toujours fait de mieux : le changement. La bataille royale des records a inauguré la première saison du chapitre 4 le 4 décembre, une nouvelle ère du jeu. Comme toujours, pour célébrer le début du nouveau chapitre du jeu, il y avait aussi un événement en direct : Rift. Cette fois définitivement modérée par rapport à ce à quoi nous étions habitués.

Fortnite n’est jamais le même. Avec des délais réguliers, Epic Games, le constructeur, publie de nouvelles saisons dans lesquelles il modifie le jeu avec de petites astuces. Insère de nouveaux personnages, de nouvelles armes et de nouvelles dynamiques. Quelques ajustements mais généralement rien de révolutionnaire. Les révolutions ont lieu justement avec le changement de chapitres, avec le chapitre 3 par exemple la carte avec laquelle les utilisateurs avaient l’habitude de jouer a été complètement déformée.

Armes, moyens de transport et drones : quels sont les nouveaux objets introduits dans Fortnite

La carte a été modifiée. Il y a une nouvelle île, avec de nouveaux emplacements et surtout un design qui la rend spatiale. Quand le joueur le survole a. monter à bord du bus voit un immense continent suspendu dans l’espace. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les nouveaux objets que l’on peut trouver à l’intérieur, à commencer par les moyens de transport. Après les quads, les motos de cross sont arrivées dans le game. Vous pouvez les utiliser non seulement pour vous déplacer mais aussi pour tirer en courant.

FORTNITE | Dépliant du chapitre 4

Parmi les nouveaux objets, il y a un marteau à signaler qui pourrait affecter beaucoup dans le métagame, la manière dont les utilisateurs interprètent le jeu. C’est ce qu’on appelle le Shockwave Hammer et c’est pratiquement comme tenir une bombe à impulsion capable de se recharger, chaque fois que vous la frappez au sol, vous êtes projeté en l’air et cela vous permet de vous déplacer facilement sur la carte.

Parmi les nouvelles armes, l’Ex-Caliber Rifle est également intéressant, capable d’infliger jusqu’à 75 points de dégâts à l’adversaire. Toujours au sujet des armes, l’entrée dans le jeu des drones est également à signaler. Des drones transportant des paniers spéciaux se déplacent dans le ciel de la carte. Leur contenu est plus rare que les coffres normaux dans lesquels trouver des armes et des améliorations pour le bouclier et la santé, mais les avoir est plus facile : il suffit d’abattre le drone en quelques coups.

FORTNITE | La nouvelle carte du jeu

Dans Fortnite chaque joueur peut compter sur une barre de vie divisée en deux niveaux. 100 points sont des points de santé, 100 autres sont ceux qui sont donnés à un bouclier. Les deux peuvent être rechargés avec du Slurp Juice, un liquide que l’on trouve sous différents formats sur la carte du jeu. A partir de ce chapitre, en plus du Slurp Juice qui recharge l’armure, les joueurs pourront également trouver le Slam Juice, un liquide orange qui permet de soigner la santé et d’augmenter la vitesse pendant un temps limité.

Quels sont les avantages, les optimiseurs de jeu du nouveau chapitre

FORTNITE | Les cartes Perks, les nouvelles compétences à débloquer en cours de partie

Parmi les nombreuses dynamiques introduites dans le chapitre 4 de Fortnite, il y a aussi les Perks, ou Game Optimizers. Ce sont des compétences qui sont débloquées pendant le jeu. Pendant le jeu, des notifications apparaissent sur l’écran de droite de la vue joueur annonçant l’activation de ces compétences.

Vous n’avez rien à faire pour les obtenir, ils arrivent automatiquement au fur et à mesure que le jeu progresse et vous pouvez en accumuler jusqu’à quatre. Les avantages ouvrent des compétences très utiles tout au long du jeu. Ils vous permettent de conduire des véhicules sans consommer de carburant, de trouver plus d’outils pour soigner la santé dans les coffres ou de recharger les armes plus rapidement. Une fois activés, ils durent toute la partie.

My Hero Academia et Mr. Beast, les nouvelles collaborations de Fornite

La chance de ce jeu est (aussi) liée aux collaborations. De Star Wars à Naruto, en passant par Dragon Ball, Rick et Morty, Marvel ou Marshmello, la liste des franchises qui ont collaboré avec Epic Games pour insérer des personnages, des lieux ou des outils dans le jeu est désormais interminable. Pour cette saison quelques collaborations sont déjà confirmées : il y aura certainement celle avec le manga My Hero Academia et celle avec le roi de YouTube Mr. Beast.