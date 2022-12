Rien ne parle avec les opérateurs pour apporter ses smartphones aux États-Unis

Tourné vers l’avenir : Start-up d’électronique grand public basée à Londres Rien ne cherche à apporter ses prouesses de smartphone aux États-Unis. Le fondateur Carl Pei, qui a aidé à lancer le fabricant chinois de smartphones OnePlus, a déclaré à CNBC que sa société avait eu des conversations préliminaires avec certains opérateurs de téléphonie mobile américains sur le lancement d’un téléphone aux États-Unis. Pei n’a nommé personne, mais on peut supposer que Nothing parle avec au moins quelques-uns des plus grands joueurs du pays.

Nothing a lancé son premier smartphone, le Phone (1), en juillet mais uniquement en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. D’autres grands marchés comme le Canada et les États-Unis n’ont pas été inclus dans le lancement. Selon CNBC, Nothing a expédié 500 000 smartphones et 600 000 paires d’écouteurs Ear (1) à ce jour.

Pei a déclaré à la publication qu’ils n’avaient pas lancé leur premier smartphone aux États-Unis en raison de tout le support technique supplémentaire nécessaire, comme l’ajout de personnalisations de transporteur uniques en plus d’Android. « Nous sentions que nous n’étions pas prêts avant », a ajouté Pei.

Le dernier produit de la société, une version de niveau inférieur de l’oreille (1) appelée l’oreille (bâton), a été abandonné le 4 novembre au prix de 99 $. Selon Pei, un tiers de toutes les ventes (de bâtons) proviennent actuellement des États-Unis.

« C’est définitivement un marché où il y a déjà beaucoup d’intérêt pour nos produits », a déclaré Pei, ajoutant que s’ils lançaient des smartphones là-bas, il était certain qu’ils pourraient réaliser une croissance significative.

Gagner des parts de marché significatives dans une région saturée déjà dominée par des poids lourds comme Apple et Samsung ne sera pas facile, mais ce n’est pas impossible. Une offre véritablement innovante pourrait contribuer grandement à aider Nothing à établir sa présence aux États-Unis. Les pliables sont aussi proches de quelque chose de nouveau que nous l’avons vu dans l’industrie des smartphones depuis des années, mais leur réception a été au mieux tiède.

Le marché mondial des smartphones a chuté de 9 % au troisième trimestre, principalement en raison du resserrement budgétaire des consommateurs face à l’incertitude économique persistante. Tout le monde peut deviner à quoi ressemblera l’économie au moment où Rien n’obtiendra son canard d’affilée pour un lancement aux États-Unis, mais cela aura sans aucun doute un impact sur les choses d’une manière ou d’une autre.