Le « Bus al volo » de Fantozzi est devenu un ensemble Lego et l’idée vient d’un architecte génois

Giorgio Tona a 40 ans et a une passion déclarée pour les Lego. Avec cinq mois de travail, il a reproduit l’une des scènes les plus connues de la saga Fantozzi. Maintenant, l’ensemble a été téléchargé sur Lego Ideas : avec 10 000 votes, il sera pris en considération par l’entreprise.

« Pas d’Ugo, pas de bus à la volée. Tu ne l’as jamais fait, tu n’as pas le bon physique ». « Je ne l’ai jamais fait mais j’en ai toujours rêvé ». C’est ainsi que le comptable Ugo Fantozzi descend du balcon de son appartement, se met à chasser le bus vert qui devait l’amener au pointage et après avoir repoussé quelques coups de pied il parvient à s’accrocher. Une scène héroïque, qui se termine au bord de la tragédie étant donné que Fantozzi, à nouveau joué par Paolo Villaggio, n’arrivera au travail qu’en ambulance. Une scène qui est maintenant devenue aussi un ensemble de briques Lego.

La séquence alors connue sous le nom de « Il Bus al Volo » fait partie de Fantozzi, le film ancêtre de la saga signé par le réalisateur Luciano Salce et sorti en 1975. Il a été tourné dans le quartier romain de Testaccio et ce balcon attaché au garde-corps vraiment existe et aussi destination de tourisme cinématographique. Il a maintenant été transformé en Lego par Giorgio Tona, un architecte génois de 40 ans qui a déjà présenté son set à deux salons : ExhiBricks et Bricks à Florence.

Comment est composé le plateau « Fantozzi prend le bus à la volée »

L’ensemble est composé de 5 000 pièces et il a fallu environ cinq mois à Giorgio Tona pour le construire. En fait, la scène a été reproduite dans tous les détails que l’on peut reconstituer à partir du film. Il y a le bus vert, il y a l’autoroute avec un garde-corps et il y a évidemment le petit bonhomme représentant le comptable Ugo Fantozzi qui enjambe les barrières pour attraper le bus. Mais Tona ne s’est pas arrêtée là.

Les appartements de l’immeuble où vit Fantozzi ont également été reconstruits à l’intérieur. D’autres personnages apparaissent ici, d’un musicien avec tous ses instruments à un technicien qui répare la chaudière. Il convient également de noter la mini figurine Lego avec sa femme Pina regardant par la fenêtre. Dans la partie inférieure du bâtiment, il y a aussi une moto garée dans le garage. Le nom du set est très italianisé : « Fantozzi prend le bus à la volée ».

IDÉES LEGO | L’arrière du bâtiment Fantozzi

L’ensemble publié sur Lego Ideas

Cet ensemble arrivera-t-il un jour sur les étagères? Difficile, mais Giorgio Tona a voulu essayer la seule possibilité offerte aux passionnés de Lego de faire partie d’une collection officielle. Tona a publié son set sur la plateforme Lego Ideas : s’il atteint 10 000 votes, il sera officiellement considéré par l’entreprise pour une production de masse.

En ce moment « Fantozzi prend le bus à la volée » suscite un certain intérêt. Il y a déjà 5 538 votes et il reste encore 784 jours pour atteindre l’objectif. La compétition est rude, dans la même catégorie que le set (Architecture) il y a aussi le set Brooklyn Nine-Nine, Uncle Scrooge’s Warehouse, et Naruto’s Ichiraku Ramen Shop. Le coût n’est pas encore clair, bien sûr. Mais la première étape pour pouvoir même penser à l’acheter est d’évaluer le projet et d’espérer la veine comique des cadres supérieurs de Lego.

IDÉES LEGO | Le set Lego avec Ugo Fantozzi et Pina