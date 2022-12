Nvidia GeForce RTX 3060 8 Go : pourquoi vous devriez l’éviter

Vous souvenez-vous de la fois où Nvidia a « lancé » un produit, déclarant qu’en dépit d’être une carte graphique fantastique, elle n’était pas nommée correctement ?… « Avoir deux GPU avec la même désignation RTX 4080 est déroutant. » C’est vrai, nous parlons du « délancement » du RTX 4080 de 12 Go il y a environ deux mois.

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas au courant, lorsque Nvidia a annoncé sa dernière série GeForce 40, ils l’ont fait avec trois produits : le produit phare RTX 4090, le RTX 4080 16 Go et le RTX 4080 12 Go. Le problème était que les deux déclinaisons du RTX 4080 étaient très différentes et que ces différences ne se limitaient pas à la capacité de la mémoire, comme le suggérait le schéma de dénomination.

En effet, pour réduire la capacité de mémoire sans utiliser de puces de densité inférieure, vous devez également réduire la largeur du bus mémoire. Utiliser un silicium différent qui entraînerait des performances sensiblement différentes n’était pas une bonne décision, mais ce type de comportement douteux n’était pas nouveau. Nvidia l’avait déjà fait, par exemple avec la version DDR4 de la GeForce GT 1030.

La grosse erreur a été d’annoncer le RTX 4080 12 Go et ce mouvement anti-consommateur particulier dans le monde lors du plus grand événement que Nvidia ait organisé depuis des années. Traditionnellement, la façon dont ils aiment gérer les versions de produits douteux est de les faire sortir en douce à une date ultérieure via un lancement silencieux, ce qui indique que beaucoup moins de gens le remarquent et encore moins semblent s’en soucier.

Eh bien, c’est exactement ce qu’ils ont fait avec la déclinaison 8 Go de la GeForce RTX 3060. Ironiquement, ils ont lancé ce produit le 27 octobre, 12 jours seulement après avoir lancé le 12 Go 4080 pour avoir un nom déroutant.

S’il est vrai que les déclinaisons 8 Go et 12 Go du RTX 3060 sont basées sur le silicium GA106 – il s’agit donc techniquement du même GPU – les changements vont bien au-delà d’un ajustement de la capacité de mémoire. Le sous-système de mémoire du modèle 8 Go a été considérablement réduit, le cache L2 est 50 % plus grand pour le modèle 12 Go, tout comme la largeur du bus. Dans l’ensemble, la bande passante est 61 % supérieure dans le modèle RTX 3060 d’origine produisant 360 Go/s, tandis que la « nouvelle » déclinaison 8 Go a été réduite à seulement 224 Go/s, soit la même bande passante que le RTX 3050.

En fin de compte, cela indique que le RTX 3060 de 8 Go sera plus lent que le modèle de 12 Go – et l’alerte de spoiler, c’est environ 15 % plus lent en moyenne – mais dans certains cas, nous constatons des marges de plus de 30 %, donc c’est un gros assez d’affaire pour que nous le portions à votre attention.

Une note supplémentaire, Nvidia n’a apporté aucun ajustement officiel aux PDSF, de sorte que le RTX 3060 de 8 Go coûte toujours 330 $. En regardant Newegg, nous pouvons voir que le RTX 3060 de 12 Go commence à 350 $, avec un certain nombre de modèles disponibles entre 350 $ et 380 $. Pendant ce temps, la déclinaison de 8 Go la plus abordable provient d’Inno3D et commence à 385 $, bien qu’il existe certains modèles Asus en rupture de stock à 360 $ et 370 $. Le fait est qu’en termes de prix, il n’y a pas de distinction entre les modèles 12 Go d’origine et ces nouvelles versions 8 Go gimpées.

En Australie, nous avons acheté un modèle Galax que nous avons acheté avec une remise de 10 % par rapport à la version originale de 12 Go, et vous pourriez penser : « Eh bien, ça va », mais ce n’est pas le cas. La GeForce RTX 3060 est sortie il y a près de 2 ans, tout le monde connaît ses performances, et ceux qui ne le sont pas peuvent consulter rapidement la multitude de benchmarks en ligne. Pendant ce temps, ce nouveau modèle de 8 Go est introuvable car il n’y a pas de programme d’test, c’est aux examinateurs d’acheter la carte et d’informer les consommateurs.

En fait, vous ne saviez peut-être même pas qu’il existait une version de 8 Go ou vous avez simplement supposé que le RTX 3060 n’était livré qu’avec 8 Go de VRAM, tout comme le 3060 Ti. Le piège ici est que les consommateurs sans méfiance pourraient être incités à payer de l’argent RTX 3060 12 Go, ou très près pour un produit beaucoup plus lent.

Nous avons demandé à Nvidia une réponse officielle sur la raison pour laquelle la version 8 Go a été publiée et ils ont simplement dit que c’était pour offrir plus d’options aux clients. Ils ont également précisé que la version 12 Go allait rester disponible en parallèle. Et juste pour être clair, il s’agit d’un produit sanctionné par Nvidia et non leurs partenaires constructeurs deviennent des voyous, mais ce sont plutôt des partenaires constructeurs possibles qui sont obligés de le produire.

Nvidia semble chercher à éliminer son inventaire de GPU Ampère bas de gamme et souhaite sans aucun doute maximiser ses profits. Cela leur permet également de vendre du silicium GA106 défectueux pour bien plus qu’ils ne le vendraient en tant que la RTX 3050.

Notre problème est bien sûr que nous avons maintenant deux produits appelés « GeForce RTX 3060 » et qu’ils n’offrent pas le même niveau de performances et dans de nombreux cas, ce n’est même pas proche. Et nous ne parlons pas de tests liés à la mémoire – comme en dépassant le tampon VRAM de 8 Go – nous parlons de performances tout en restant bien dans le tampon de 8 Go.

Alors jetons un coup d’œil à cela, nous passerons en revue quelques matchs et vous montrerons ensuite une moyenne de 12 matchs. Pour collecter ces résultats, nous avons utilisé de nouvelles données avec des cartes RTX 3060 de 12 Go et 8 Go utilisant les derniers drivers d’affichage. D’autres GPU sont inclus à des fins de comparaison.

Repères

À partir de Cyberpunk 2077, nous constatons que le modèle 12 Go est 13 % plus rapide à 1080p par rapport au nouveau modèle 8 Go, ce n’est pas une énorme différence, mais c’est certainement remarquable.

Cette marge passe à 18 % à 1440p et nous recherchons maintenant deux niveaux de performances différents et une expérience de jeu nettement meilleure avec le modèle 12 Go d’origine.

Passant à Dying Light 2, nous avons ici un jeu qui est clairement lourd en mémoire et en tant que tel, le modèle de 8 Go limite les performances du GPU RTX 3060.

La carte d’origine était 35% plus rapide à 1080p, c’est une énorme différence de performances pour deux produits partageant le même nom, et c’est la même histoire à 1440p. En fait, nous passons ici d’un 34 ips très console avec la version 8 Go à un 46 ips beaucoup plus fluide en utilisant le 3060 d’origine.

Halo Infinite voit le modèle 12 Go offrir des performances 21% supérieures à 1080p, passant de 63 ips à 76 ips, une autre grande différence de performances pour deux produits qui partagent le même nom. La marge reste similaire à 1440p, là où le 12 Go 3060 d’origine était 19 % plus rapide.

Horizon Zero Dawn voit une amélioration des performances de 16 % pour le modèle 12 Go par rapport à la nouvelle version 8 Go, bien que cette marge ait atteint 20 % à 1440p.

Les deux résultats sont mauvais car une variation à deux chiffres des performances est inacceptable, d’autant plus que la différence de capacité de mémoire ne joue aucun rôle ici.

Nous envisageons également des performances supérieures de 22 % pour la déclinaison 12 Go de Shadow of the Tomb Raider, car le nouveau modèle 8 Go réduit les performances à 85 ips. La marge est similaire à 1440p, où la version 12 Go est 20 % plus rapide, rendant 12 ips supplémentaires.

Résumé des performances

Cela suffit avec les résultats de jeu individuels, vous pouvez facilement vous faire une idée. En moyenne, vous pouvez vous attendre à des performances supérieures de 17 % avec le modèle 12 Go à 1080p, mais comme nous l’avons vu, cette marge peut atteindre 35 %…

C’est une histoire similaire à 1440p, lorsque vous travaillez dans la mémoire tampon de 8 Go, le modèle 12 Go était encore en moyenne 18 % plus rapide car il bénéficie de beaucoup plus de bande passante mémoire.

Ce que nous avons appris

La nouvelle version 8 Go de la GeForce RTX 3060 est nettement plus lente que l’originale et, dans un certain nombre de cas, elle a été nettement plus lente lors de nos tests. À notre test, il s’agit d’un horrible mouvement anti-consommateur de la part de Nvidia, il ne sert guère plus qu’à se remplir les poches tout en trompant et en arnaquant potentiellement les clients.

Il est vrai que les prix pourraient être améliorés, à ce moment-là, ce n’est peut-être pas mauvais en termes de valeur. Après tout, disons que Nvidia baisse le prix par rapport à la version 12 Go de 20 %, voire 30 %, alors le RTX 3060 de 8 Go commencerait à avoir une belle apparence en termes de valeur, du moins par rapport à la propre pile de produits de Nvidia.

Nous serions d’accord avec cette évaluation si elle avait été appelée, disons la « GeForce RTX 3060 LE 8 Go », quelque chose qui indique clairement aux acheteurs potentiels qu’il ne s’agit pas de votre RTX 3060 typique. Dans ce cas, nous n’aurions pas vraiment de problème avec ce modèle réduit et même si nous préférerions toujours un changement de nom complet, nous pourrions au moins accepter une tentative plus honnête de faire comprendre aux acheteurs qu’il s’agit d’une version différente.

Pour démontrer à quel point il est difficile pour les non-initiés de dire quel modèle ils achètent, ou qu’il existe même un modèle différent, voici la boîte pour notre RTX 3060 d’origine et la nouvelle boîte de 8 Go…

Ceux qui partent du principe qu’un RTX 3060 est un RTX 3060 pourraient voir un modèle de 8 Go se vendre à un prix raisonnable et penser qu’ils sont tombés sur une bonne affaire, qu’ils l’ont conclue, seulement pour se rendre compte que leur affaire est un peu plus lente qu’elle ne le ferait ont été autrement. Et pour ceux qui ne sont pas plus sages, cela indique simplement que vous auriez pu faire mieux et peut-être aller plus loin entre les mises à niveau.

Malheureusement, ce type de comportement se poursuivra à moins que Nvidia ne subisse suffisamment de réactions négatives de la part des consommateurs et de la communauté des passionnés. Nous allons toujours lutter contre ce genre de comportement anti-consommateur de la part des entreprises, que ce soit Nvidia, AMD, Intel, LG, Samsung, MSI, Asus, etc., bon nombre de ces entreprises que nous avons prises à partie dans le passé, et nous continuerons à le faire.

Rassurez-vous, si AMD devait faire un coup similaire, nous les poursuivrions tout aussi durement, un peu comme lorsque nous avons consacré plusieurs articles pour les appeler sur les plans de suppression du support Zen 3 pour les cartes mères des séries 300 et 400. Nous n’avions aucune de leurs excuses, nous n’avons pas accepté les raisons techniques pour lesquelles ils ont dû mettre fin au support. En termes simples, ils ont trompé les consommateurs, nous les avons poursuivis et ils ont corrigé leur trajectoire, et cela a été rendu possible grâce à une forte réaction de la part de la communauté.

Nous ne nous attendons pas à ce que la même chose se produise ici avec Nvidia, mais nous avons fait notre part, vous avez maintenant été informé de ce qu’est le RTX 3060 de 8 Go et vous savez qu’il faut l’éviter aux prix demandés actuels.

