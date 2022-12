Hive Social : pas d’alternative à Twitter et Co

Twitter devient de plus en plus concurrentiel, du moins plus ou moins. En plus de Mastodon, un nouveau réseau social veut désormais concurrencer le service de messages courts d’Elon Musk : Hive Social.

Hive Social peut le faire

Hive Social et a déjà eu ses premiers succès : l’application était parfois numéro un parmi les applications sociales de l’App Store d’Apple. Selon ses propres déclarations, Hive a enregistré un million d’utilisateurs le 22 novembre. Raison suffisante pour regarder de plus près l’application pour voir ce qu’elle a à offrir et à qui elle convient. Si vous êtes un fan de K-Pop, un fan de Star Wars ou un joueur, Hive est peut-être le réseau qu’il vous faut.

Hive est très similaire aux applications de médias sociaux courantes comme Twitter ou Facebook. Les utilisateurs ont leur propre profil, une chronologie, peuvent réseauter entre eux et publier des messages que les autres utilisateurs peuvent voir. Cependant, il y a certaines petites choses que Hive fait différemment.

Sur Hive, vous pouvez personnaliser votre profil personnel. Vous pouvez choisir une couleur de profil parmi plus de 35 couleurs, qui vous serviront désormais de couleur d’accent. Vous pouvez également laisser votre signe du zodiaque et vos pronoms préférés dans le profil.

Vous pouvez également afficher la musique que vous aimez le plus dans votre profil. Pour cela, vous obtenez un total de quatre emplacements que vous pouvez remplir avec des chansons. Un compte Apple Music est actuellement requis pour ce faire, et la fonctionnalité n’est disponible que dans la version iOS de l’application jusqu’à présent. La musique de profil est l’une des deux méthodes de monétisation de l’application. Car seul le premier créneau est libre. Les utilisateurs paient 0,99 $ pour le deuxième emplacement et 1,99 $ pour les emplacements trois et quatre.

Un « profil vierge » semble relativement ennuyeux.

Deux flux à des fins différentes

Sur Hive Social, vous obtenez deux flux qui servent à des fins différentes. L’un d’eux est le flux d’accueil. Les messages de vos contacts dans l’application sont affichés ici par ordre chronologique. Il n’y a donc aucun algorithme derrière qui essaie de vous garder dans l’application aussi longtemps que possible.

C’est également là que vous trouverez la deuxième façon dont l’application se monétise : des publicités qui ressemblent beaucoup à des publications régulières. Les messages que vous créez vous-même apparaîtront également dans ce flux. Il peut s’agir de texte, d’images, de GIF, de sondages ou d’un format de questions-réponses. Avec ce dernier, d’autres utilisateurs peuvent vous poser des questions, auxquelles vous répondez ensuite.

Le deuxième flux s’appelle le flux Découvrir. Ceci est trié en fonction de divers sujets tels que l’anime, les jeux, les sports et d’autres sujets. Comme son nom l’indique, vous découvrirez ici les publications de divers influenceurs et utilisateurs sur le sujet.

Discover est l’un des deux flux.

État technique de la version Android

L’état technique de la version Android est particulièrement frappant. Il faut dire que cette version est actuellement encore en bêta, c’est-à-dire une version inachevée. Au moment de nos recherches (début décembre 2022), l’appli était quasiment inutilisable sur notre smartphone de test, un Xiaomi Redmi 9. Une fois, j’ai même dû redémarrer l’interface utilisateur du smartphone car rien ne fonctionnait pendant plusieurs minutes. L’application s’est également écrasée dans le processus.

Les entrées prennent presque toujours plusieurs secondes pour être exécutées, ce qui indique que la navigation dans l’application se transforme en travail. Certaines pages ne se chargent pas du tout, ce qui est particulièrement gênant car le chemin pour s’y rendre doit passer par de nombreux virages.

Nous ne pouvons qu’espérer que les développeurs y travailleront et rendront également l’application plus pratique pour les utilisateurs d’Android. Certes, le Redmi 9 n’est pas un smartphone puissant, mais d’autres applications similaires ne posent pas de tels problèmes.

La création d’un message est un travail difficile sur la version Android.

Contexte : Fondateur et financement

Hive Social a été fondée par Raluca Pop, 24 ans, également connue sous le nom de Kassandra Pop, selon un article de Mashable. En plus de Pop, un autre développeur travaille actuellement sur l’application. La première version de l’application a été mise en ligne en octobre 2019. À cette époque, cependant, presque personne ne s’y intéressait.

Pop a couvert elle-même le développement initial et les coûts du serveur, avec un investisseur privé qui lui a donné 25 000 $. Selon Pop, Hive a d’abord connu une augmentation significative du nombre d’utilisateurs après qu’un compte d’un artiste K-pop bien connu ait été rapporté sur Hive sur Twitter.

Après cela, l’application est devenue plus populaire dans ces cercles, après quoi le mot s’est répandu parmi les fans de Star Wars et les joueurs. Lentement mais sûrement, l’application a pu gagner de plus en plus d’utilisateurs.

Dans le passé, le fondateur avait déjà essayé d’intéresser les investisseurs à l’application, mais cela n’a pas réussi. Elle a pu lever de nouveaux fonds grâce à une campagne de financement participatif sur We Funder. Ici, elle a levé plus de 325 000 $ auprès de 860 investisseurs.

Les messages directs sont également possibles sur Hive Social.

Notre première impression de Hive

Hive Social se présente comme une alternative à Twitter, Instagram et Facebook, mais fait peu de nouveautés. Je reçois un flux chronologique sur Twitter, je peux écrire des messages sur toutes les plateformes et je peux facilement me passer de musique dans mon profil.

De plus, la version Android est pratiquement inutilisable, du moins sur les smartphones peu performants. Hive n’a pas de fonctionnalité spéciale qui justifierait le passage à la plate-forme. De plus, la communauté est encore minuscule par rapport aux autres réseaux. Cela pourrait à son tour être le charme de certains qui préfèrent gambader en petit groupe.

L’avenir dira si nos prévisions sont correctes. Notre fracas de Mastodon, âgé de cinq ans, nous époustoufle actuellement. À l’époque, nous n’avions pas donné d’avenir à l’alternative décentralisée de Twitter – une erreur de jugement, comme nous le montrerons fin 2022.

Pour moi, cependant, ce n’est rien. D’où ma recommandation : si vous en avez marre de Twitter parce qu’Elon Musk est en train de faire bouger les choses, donnez une autre chance à Facebook ou Instagram. Ou regardez BeReal, un autre jeune réseau social.