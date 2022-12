Après trois ans, le premier camion électrique de Tesla a été livré. Ça valait la peine?

Les premiers produits semi-finis commandés par Pepsi sont arrivés, lors de l’événement Elon Musk a présenté les remorques comme la révolution verte du commerce mondial.

« C’est une bête », a déclaré Musk. Le nouveau Tesla Electric Semi Truck a été livré à Sparks, Nevada le jeudi 1er décembre, et est enfin prêt à prendre la route. Ce fut une attente très longue et pleine de retards, Tesla l’a présenté en 2017, il devait être prêt en 2019, mais trois ans se sont encore écoulés. Parmi les différents problèmes la pandémie de Covid-19 et une pénurie mondiale de pièces.

Maintenant, les représentants de Pepsi, qui ont réservé les 100 premiers Semi, ont reçu le premier lot de camions. Lors de l’événement de présentation, Musk les a annoncés comme la révolution verte de la route, capable de réduire la quantité d’émissions de dioxyde de carbone produites par l’expédition de marchandises à travers la planète. Bref, le véhicule du futur.

Comment sont fabriqués les camions ?

Quatre moteurs indépendants sur les essieux arrière, il peut accélérer de 0 à 90 kilomètres par heure en 20 secondes, transporter jusqu’à 36 tonnes, et la batterie a une autonomie de 800 kilomètres. Les prix du nouveau camion de Tesla commencent à 150 000 $.

Musk a expliqué qu’il aura une nouvelle architecture de propulsion de 1 000 volts et un contrôle de traction pour éviter le jackknife, un freinage régénératif pour une efficacité accrue de la batterie et un embrayage automatique, qui permet une conduite fluide sur autoroute. « C’est un changement radical dans la technologie à bien des égards », a déclaré Musk.

L’essai routier

Le premier camion a été testé et inauguré avec un premier essai routier. Il est parti de l’usine Tesla de Fremont en Californie et est arrivé jusqu’à San Diego, a traversé tout l’État sur plus de 800 kilomètres, avec une charge très lourde. Lors de l’événement, Musk a expliqué qu’il n’était pas nécessaire de recharger la batterie pendant le voyage.

Bien que le test ait été un succès, Tesla n’est pas le premier. De grands équipementiers tels que Daimler, Volvo, Peterbilt et BYD commercialisent déjà des tombereaux électriques. Même Nikola Motors, qui a fait face à des allégations de fraude et de roulement de cadres, a livré un camion à hydrogène avant Tesla.

Les défis des véhicules électriques

Malgré l’engouement, les véhicules électriques devront peut-être surmonter de nombreux obstacles. Des limites de poids à la difficulté de rechargement. Il reste encore quelques stations, et pour le moment le service n’est pas préparé à gérer les besoins énergétiques. « L’électricité fonctionne lorsque vous devez couvrir de courtes distances, mais nous avons besoin d’une solution différente pour les véhicules lourds long-courriers », a écrit Bill Gates sur Twitter.

Tesla a déjà construit des bornes de recharge en Californie appelées Megachargers, encore plus puissantes que les Superchargers. En fixant les Seeds à ces colonnes, une demi-heure suffit pour recharger le véhicule qui pourra alors parcourir encore 600 kilomètres de manière autonome. Musk a parlé de la charge lors de l’événement, révélant que Tesla a développé un nouveau connecteur refroidi par liquide capable de fournir 1 mégawatt de courant continu.

L’avenir de Tesla

Les camions sont un élément clé du « Master Plan Part Deux » de Musk, un plan d’expansion majeur pour les véhicules de l’entreprise qui pourra « couvrir les principales formes de transport ». En pole position, Cybertruck, le pick-up électrique capable de se déplacer sur terre et sur l’eau, et la semi-remorque qui vient d’être présentée. Au cours de l’événement, Musk a résumé ses plans dans un slogan. « Alors, quelle est notre vraie mission ? Notre véritable mission est d’accélérer l’avènement de l’énergie durable. »