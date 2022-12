Le meilleur acteur de The Rings of Power a quitté la série par surprise

Le départ d’acteurs dans un casting aussi choral que peut l’être celui de l’ambitieuse production d’Amazon est une possibilité toujours présente, mais en général, on s’attend à ce qu’ils soient suffisamment bien ficelés pour ne pas vous laisser en plan pendant une saison à une autre. Cela n’a pas été le cas de Joseph Mawle, bien sûr, qui a annoncé qu’il partait et ne ferait pas partie de la deuxième saison.

Adar ne sera plus Adar

Au cas où le nom de Joseph Mawle ne vous semblerait pas familier, nous vous précisons qu’il s’agit de l’acteur chargé d’interpréter Adar dans The Rings of Power. L’elfe noir, chef des orcs, est apparu dans la première saison récemment terminée comme l’un des grands méchants de l’intrigue, chargé de conquérir les Terres du Sud au nom de Sauron.

Son interprétation a peut-être été l’une des plus appréciées des fans de la série pendant cette période, pour avoir réussi à lui donner la touche parfaite d’obscurité. On avait déjà vu l’interprète auparavant dans une autre grande saga littéraire adaptée au petit écran comme Game of Thrones, où il incarnait Benjen Stark, pourtant ici il apparaît remarquablement changé, avec les cheveux noirs, les oreilles pointues et le visage partiellement abîmé par un énorme cicatrice.

Cependant, vous devrez effacer cette image de votre esprit. L’acteur a confirmé qu’il quittait la fiction, soulignant dans un message sur son compte Twitter officiel qu’il le faisait pour explorer « de nouveaux personnages et mondes »:

Joseph Mawle @realjosephmawle Meilleur casting et équipe pour S2, je vous encouragerai depuis les coulisses X 01 décembre 2022 • 19:14

« J’ai adoré passer du temps à explorer la Terre du Milieu et à m’immerger dans la mythologie de Tolkien. Je suis très honoré que le personnage ait été aimé […] Même si en tant qu’acteur c’est toujours mon désir, l’essence de mon travail me pousse à explorer de nouveaux personnages et univers. Je souhaite le meilleur à tous les acteurs et à l’équipe pour la saison 2, je les soutiendrai de l’autre côté. »

C’est certainement une grande perte, même si Amazon a déjà annoncé un bon nombre de nouveaux visages qui feront partie de la saison 2 et qui nous aideront peut-être un peu plus à oublier cette marche. Parmi eux, en effet, se trouve le remplaçant de Mawle.

Qui est le remplaçant dans la saison 2 ?

De toute évidence, Amazon a déjà quelqu’un pour remplacer l’acteur et ce n’est autre que Sam Hazeldine. Si vous avez vu The Sandman ou The Playlist sur Netflix, cela peut vous sembler familier, même si son rôle le plus important sur le petit écran est probablement celui de George Sewell dans la grande série Peaky Blinders.

La vérité est que Hazeldine conserve certaines caractéristiques physiques similaires à Mawle, donc peut-être qu’une fois caractérisée, le changement ne nous choquera pas autant. Même ainsi, il faudra voir s’il est capable de capturer l’essence du personnage de la même manière que l’a fait ce bon vieux Joseph, qui a sans aucun doute donné à Adar un caractère et une aura spéciaux.

Que pensez-vous du changement ?