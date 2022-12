Le PDG de Meta, Zuckerberg, déclare que le jardin clos d’Apple finira par tomber

Dans le contexte : Apple a longtemps gardé son jardin clos étroitement contrôlé avec très peu de plaintes de clients. Cependant, la société a fait l’objet de critiques croissantes de la part des développeurs et des régulateurs concernant son contrôle d’accès. Peu à peu, des poursuites judiciaires pour l’obliger à autoriser les magasins extérieurs à se faire concurrence et les mandats des régulateurs du monde entier ont érodé les contreforts du jardin clos d’iOS. Bien qu’ils ne se soient pas effondrés, certains disent que le modèle économique n’est « pas durable », notamment Mark Zuckerberg.

Mercredi, le New York Times a organisé son sommet annuel DealBook. Des professionnels de l’industrie technologique et des journalistes étaient présents pour voir et entendre les dirigeants du secteur exprimer leurs opinions sur tout, de l’avenir de la crypto-monnaie aux pressions croissantes pour des réglementations plus strictes pour certaines des sociétés les plus importantes.

Une conversation avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé qu’il ne pense pas qu’Apple puisse continuer à isoler iOS des autres magasins d’applications qui veulent lui faire concurrence pour les affaires des clients de l’iPhone. Il pense qu’isoler les applications uniquement sur l’App Store afin qu’Apple puisse percevoir une commission de 30% sur chaque application et toutes les ventes intégrées n’est pas « durable ou bon ».

« Parmi les principales plates-formes informatiques, Apple se démarque », a déclaré Zuck. « C’est le seul où une entreprise peut contrôler quelles applications sont installées sur l’appareil. Je ne pense pas que ce soit durable ou bon. [Unlike a government]Apple a évidemment [its] propres intérêts [and] le fait que les entreprises doivent fournir leurs applications exclusivement à partir de plates-formes contrôlées par des concurrents – il y a là un conflit d’intérêts. »

Il a cité le récent démêlé cette semaine entre Apple et Elon Musk comme un exemple de ce qui peut arriver lorsqu’une seule entreprise a le contrôle total d’une plate-forme. Musk a afirmé qu’Apple avait menacé de supprimer son application Twitter nouvellement acquise de l’App Store pour modération de contenu. Musk a depuis déclaré que tout cela était un malentendu et que les deux étaient à nouveau en bons termes. Cependant, ce n’était pas le cas lorsque Epic Games a affronté la centrale électrique de Cupertino.

Il y a plus de deux ans, Epic a défié l’écosystème fermé d’Apple lorsqu’il a contourné la soi-disant «taxe Apple» en ordonnant aux joueurs de Fortnite d’acheter des articles en jeu avec une remise de 30% dans un magasin hors du contrôle d’Apple. Apple a riposté en supprimant Fortnite de l’App Store, ce qui a déclenché un énorme procès antitrust.

Les tribunaux ont finalement réglé l’affaire principalement en faveur d’Apple, mais aucune des parties n’a été entièrement satisfaite du résultat. Tous deux ont déposé des recours qui continuent de faire rage dans le système judiciaire. Pendant ce temps, Fortnite reste banni de l’App Store indéfiniment, éliminant le flux de revenus d’Epic de la plate-forme iOS.

L’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter a déclaré au Times le mois dernier que si Apple ou Google interdisaient Twitter de l’un ou l’autre des marchés, les résultats seraient « catastrophiques ». Il pense qu’Apple et Google peuvent utiliser cette domination pour exercer une pression sur la modération du contenu. En d’autres termes, si le contenu généré par l’utilisateur n’est pas modéré d’une manière avec laquelle Apple ou Google sont d’accord, une menace de retrait de l’application peut forcer la conformité et la censure.

Bien que la comparaison des pouvoirs de manipulation d’Apple et de Google soit valable, Zuckerberg s’est abstenu de dire qu’ils utilisaient le même modèle commercial.

« Google pourrait contrôler ce qui se passe dans le Play Store [sic]mais ils ont toujours fait en sorte que vous puissiez charger latéralement et avoir d’autres magasins d’applications et travailler directement avec les fabricants de téléphones », a souligné le patron de Meta.

Bien sûr, il convient de mentionner que le Zuck a un problème permanent avec Apple concernant ses politiques de transparence publicitaire.

En 2020, la société a décidé que les développeurs devaient être plus honnêtes et francs sur les données qu’ils collectent auprès des utilisateurs d’iPhone et sur la manière dont ils utilisent et partagent ces informations. Facebook a immédiatement averti les annonceurs que les résultats des nouvelles règles d’Apple seraient « catastrophiques ».

Jusqu’à présent, les annonceurs semblent toujours faire de la publicité. Donc apparemment, « l’apocalypse » a été évitée.