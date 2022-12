Le driver de la semaine de travail de quatre jours a été un succès retentissant

En bref : Les résultats de la première étude indépendante à grande échelle sur la semaine de travail de quatre jours sont arrivés et semblent être un succès retentissant. Sur les 33 entreprises qui ont participé, 27 ont rempli un sondage final en partageant leur expérience avec le projet. Sur une échelle de 0 (très négatif) à 10 (très positif), lorsqu’on leur a demandé comment ils pensaient que l’essai avait affecté leur entreprise dans l’ensemble, la réponse moyenne était de 9,0. La productivité a obtenu un score moyen de 7,7 et la performance a obtenu un score de 7,6.

À partir de février 2022, Four Day Week Global (4DWG) a lancé des essais avec des dizaines d’entreprises et des centaines d’employés aux États-Unis, en Irlande et dans quelques autres pays pour tester une semaine de travail de quatre jours.

Pour participer, les entreprises devaient s’engager à ne pas réduire les salaires et à mettre en place une réduction significative du temps de travail. La plupart ont opté pour un horaire de quatre jours et 32 ​​heures avec le vendredi libre.

4DWG a déclaré que 18 entreprises poursuivront certainement la semaine de travail de quatre jours et que sept autres prévoient de continuer mais n’ont pas encore pris de décision finale. Une entreprise participante a indiqué vouloir continuer et une autre n’était pas encore sûre. Notamment, aucun n’a dit qu’il s’appuyait ou ne prévoyait pas de continuer.

Du côté des employés, une écrasante majorité de 97 % ont déclaré vouloir poursuivre l’essai. Plusieurs paramètres de bien-être, notamment le stress, la fatigue, l’épuisement professionnel et le conflit travail-famille, ont tous diminué du début à la fin de l’essai. De plus, la santé physique et mentale s’est améliorée.

Les employés ont utilisé leur jour de congé supplémentaire pour les tâches ménagères, les loisirs et la toilette personnelle, note le rapport.

Le concept de la semaine de travail de quatre jours n’est pas nouveau, mais il a pris un élan important ces dernières années à la suite de la pandémie.

« Alors que les gens luttent pour se remettre de la pandémie, le stress au travail, les longues heures et les pressions de la vie quotidienne sont devenus des problèmes urgents », note 4DWG. L’organisation estime qu’une semaine de travail plus courte est la réponse évidente à tout cela, et qu’elle a le potentiel d’apporter des avantages sociaux, économiques et même climatiques.

Que pensez-vous de la semaine de travail de quatre jours ? Les employés peuvent-ils être aussi productifs en quatre jours qu’en cinq ? Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur ce mouvement ? La société est-elle simplement devenue trop confortable avec tout ce temps libre pendant les fermetures ? N’hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous.